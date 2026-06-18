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Política Caja de Profesionales | timbres |

piden dejar sin efecto

Junasa rechaza resolución de Caja de Profesionales de cobrar timbres en actos médicos

Para la Junasa el cobro traerá perjuicios para el acceso efectivo a la atención, la equidad del sistema y la utilización de servicios sanitarios.

Junsa no comparte resolución de la Caja de profesionales.

Junsa no comparte resolución de la Caja de profesionales.

 Dante Fernandez / FocoUy
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La Junta Nacional de Salud (Junasa) rechazó la resolución de la Caja de Profesionales de cobrar timbres en todas las actuaciones médicas a partir del 1º de agosto. Sostiene la Junta que este cobro traerá perjuicios para el "acceso efectivo a la atención, la equidad del sistema, la utilización de servicios sanitarios y la sostenibilidad general" del sistema.

A efectos de atender la situación económica de la institución, el directorio de la Caja de Pensiones y Jubilaciones Profesionales decidió corar timbres profesionales en las actuaciones médicas. El cobro de timbres abarca todas las consultas en policlínica, los estudios -incluidos los que se realizan en la puerta de emergencia- y también las actuaciones en internación.

Para la Junasa, la medida "supone la incorporación de un nuevo costo asociado a la atención sanitaria, con impacto directo sobre los usuarios y sobre el funcionamiento del Sistema Nacional Integrado de Salud".

Costo incremental

Indica que "este costo incremental afecta todas las consultas de policlínica, puerta de urgencia y emergencia, entre otras. Asimismo, se ha informado a los prestadores que también deben tributar por todos los exámenes y análisis clínicos realizados a pacientes en puerta de emergencia, así como los registros en la historia clínica de pacientes internados y en domicilio".

Señala que la medida "implica un incremento de los costos de acceso a la atención médica, configurando un aumento indirecto de las tasas moderadoras y, por tanto, de las barreras económicas de acceso a los servicios de salud".

Indica la Junasa, que este aspecto "resulta particularmente sensible para usuarios con patologías crónicas, personas mayores y sectores de menores ingresos, quienes requieren una utilización más frecuente de consultas y controles médicos".

Medida en sentido contrario

Sostiene que la medida "se orienta en sentido contrario a las políticas sanitarias que viene desarrollando el Ministerio de Salud Pública, tendientes precisamente a reducir las barreras de acceso y facilitar la utilización oportuna de los servicios de salud".

En función de lo expuesto, la Junasa solicita "dejar sin efecto la Resolución de Directorio de fecha 28 de mayo de 2026, dados los perjuicios esperados que la misma tendría sobre el acceso efectivo a la atención, la equidad del sistema, la utilización de servicios sanitarios y la sostenibilidad general del Sistema Nacional Integrado de Salud".

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