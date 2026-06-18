Junasa rechaza resolución de Caja de Profesionales de cobrar timbres en actos médicos

Costo incremental

Indica que "este costo incremental afecta todas las consultas de policlínica, puerta de urgencia y emergencia, entre otras. Asimismo, se ha informado a los prestadores que también deben tributar por todos los exámenes y análisis clínicos realizados a pacientes en puerta de emergencia, así como los registros en la historia clínica de pacientes internados y en domicilio".

Señala que la medida "implica un incremento de los costos de acceso a la atención médica, configurando un aumento indirecto de las tasas moderadoras y, por tanto, de las barreras económicas de acceso a los servicios de salud".

Indica la Junasa, que este aspecto "resulta particularmente sensible para usuarios con patologías crónicas, personas mayores y sectores de menores ingresos, quienes requieren una utilización más frecuente de consultas y controles médicos".

Medida en sentido contrario

Sostiene que la medida "se orienta en sentido contrario a las políticas sanitarias que viene desarrollando el Ministerio de Salud Pública, tendientes precisamente a reducir las barreras de acceso y facilitar la utilización oportuna de los servicios de salud".

En función de lo expuesto, la Junasa solicita "dejar sin efecto la Resolución de Directorio de fecha 28 de mayo de 2026, dados los perjuicios esperados que la misma tendría sobre el acceso efectivo a la atención, la equidad del sistema, la utilización de servicios sanitarios y la sostenibilidad general del Sistema Nacional Integrado de Salud".