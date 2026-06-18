Guía electrónica de carga: Etcheverry defendió el sistema y negó nuevos costos

Etcheverry sostuvo que la discusión en torno a la guía electrónica dejó en evidencia otros problemas que exceden a la herramienta. “Fue la punta del iceberg que habilitó de alguna manera a otro tipo de problemas donde la guía no interfiere, donde la guía no los crea”, afirmó. Según indicó, entre esos temas aparecen aspectos vinculados a las formas de remuneración, las condiciones laborales y diferencias existentes entre distintos sectores privados.

En ese sentido, señaló que representantes de transportistas autoconvocados de distintos departamentos han planteado al gobierno la necesidad de generar ámbitos de diálogo. “Pretenden y quieren que el Estado ayude a generar una mesa de intercambio”, expresó.

Consultada sobre una eventual politización del debate, Etcheverry consideró positivo que distintos actores se involucren en la discusión, aunque advirtió sobre la utilización del tema con otros fines. “Si eso es a los efectos de aventar otro tipo de intereses en mediano o corto plazo, yo creo que justamente colabora poco”, sostuvo.

La jerarca también señaló que existen posiciones diversas dentro de los propios grupos de transportistas autoconvocados. Según explicó, algunas delegaciones que comparecieron ante el Parlamento no son las mismas que mantuvieron reuniones con el Poder Ejecutivo y presentaron documentos diferentes. Además, aseguró que existen representantes del transporte y del sector agropecuario en distintos departamentos que desconocen esos planteos y tienen otras preocupaciones.

“La guía no es un impuesto”

Uno de los principales cuestionamientos planteados por transportistas refiere a la posibilidad de que la herramienta genere nuevos costos o mayores exigencias burocráticas. Al respecto, la titular de la cartera expresó: “La guía no es un impuesto, la guía no tiene costo ninguno”, afirmó.

Por otro lado, remarcó que el sistema continúa en fase de diseño y ajustes para simplificar su funcionamiento. “Se le están haciendo incluso modificaciones para que sea cada vez más simple, para que sea cada vez más ágil en una tecnología a la que todos tenemos acceso, que es el celular”, explicó.

La ministra aseguró que actualmente no existe obligatoriedad de uso ni previsión de sanciones. “No hay obligatoriedad porque está en diseño y no hay una previsión de ningún tipo de multa”, indicó. Agregó que, una vez culminado el proceso de pruebas y alcanzados acuerdos con los distintos actores, se definirá una implementación “gradual y progresiva”.

“Estamos pensando mecanismos de estímulo, de incentivo, no de penalización”, afirmó.

Etcheverry señaló que la finalidad central de la guía es mejorar la trazabilidad de la carga. “El punto es garantizar la trazabilidad de la carga, qué carga, qué cantidad y por qué rutas está circulando”, sostuvo. A su entender, esa información resulta estratégica para un país que busca diferenciarse por la calidad y el control de sus procesos productivos.

Asimismo, destacó que el sistema apunta a reducir trámites en papel y tiempos administrativos. Como ejemplo, mencionó que actualmente algunos documentos vinculados al movimiento de ganado continúan utilizándose en formato papel carbónico y requieren validaciones presenciales.

“Estamos despaporizando, estamos resolviendo aspectos burocráticos para que sean mucho más ágiles. Es parte de la ley de competitividad”, afirmó.

Regulación y responsabilidad

Ante planteos de transportistas que reivindican la autonomía sobre sus vehículos y actividades, la ministra recordó que el transporte profesional de carga es una actividad regulada. “Lo cierto es que la regulación del transporte no es de esta administración”, dijo mencionando requisitos vigentes como permisos de circulación, inspecciones técnicas, libretas profesionales y restricciones de circulación según el tipo de vehículo y las rutas habilitad. Y sumó: “Esa libertad tiene el límite de los derechos y de la preservación de los intereses del país”, sostuvo.

También defendió la importancia de la trazabilidad en sectores estratégicos como la producción ganadera y advirtió sobre afirmaciones que, a su juicio, pueden afectar una política que considera clave para la inserción internacional del país. “Hay que tener muchísimo cuidado de no decirlas con liviandad”, expresó.

La ministra recordó además que la guía de carga cuenta con respaldo legal desde hace más de dos décadas. “La guía está establecida desde el año 2001. Y no es un impuesto, insisto, es seguridad jurídica”, afirmó.

Según explicó, la herramienta busca brindar garantías tanto a trabajadores como a empresas transportistas y propietarios de la producción. “Es seguridad jurídica, corresponsabilidad para los trabajadores, para los propietarios de las empresas de transporte y para los propietarios de la producción”, señaló.

Una aplicación sencilla y ágil

Consultada sobre la complejidad del sistema, Etcheverry aseguró que su funcionamiento es sencillo y accesible. “Sin duda que es más sencillo que armar un WhatsApp y tiene menos tiempo que incluso hacer una transferencia”, afirmó.

La ministra explicó que la aplicación puede descargarse fácilmente y que cualquier usuario con una cuenta de Google puede acceder a ella. “La tecnología llegó hace rato”, sostuvo.

Infraestructura y financiamiento

Durante la rueda de prensa también fue consultada sobre la posibilidad de aplicar mecanismos de cobro asociados al uso de la infraestructura vial, como eventuales micropeajes.

Etcheverry respondió que el gobierno está concentrado en garantizar inversiones que mejoren la movilidad y la conectividad productiva. No obstante, planteó la necesidad de discutir mecanismos más equitativos para financiar el mantenimiento de la red vial.

“A lo mejor lo que sí hay que empezar a conversar es respecto de tener un aporte más equitativo a esta infraestructura que crece en el país y no es necesariamente vía peaje”, señaló.

La ministra aclaró que la discusión no se limita a una ruta o corredor específico, sino al conjunto de la red vial nacional. “Estoy hablando de toda la red vial que tiene el país, que tiene que ver con distribuir mejor eventualmente los aportes para el mantenimiento de esa infraestructura”, concluyó.