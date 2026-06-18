En una asamblea realizada en las instalaciones del Instituto Alfredo Vázquez Acevedo (IAVA), al culminar el paro de 24 horas de este jueves, la Asociación de Docentes de Educación Secundaria (ADES-Montevideo) resolvió realizar la próxima semana un nuevo paro de 24 horas, con movilización a Torre Ejecutiva.
liceos paralizados
Profesores de Montevideo aprobaron nuevo paro de 24 para la próxima semana
Los liceos de Montevideo volverán a paralizar sus actividades la semana próxima en reclamo de más recursos para la enseñanza en la Rendición de Cuentas.