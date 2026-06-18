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Sindicales

liceos paralizados

Profesores de Montevideo aprobaron nuevo paro de 24 para la próxima semana

Los liceos de Montevideo volverán a paralizar sus actividades la semana próxima en reclamo de más recursos para la enseñanza en la Rendición de Cuentas.

ADES aprobó nuevo paro.

ADES aprobó nuevo paro.

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En una asamblea realizada en las instalaciones del Instituto Alfredo Vázquez Acevedo (IAVA), al culminar el paro de 24 horas de este jueves, la Asociación de Docentes de Educación Secundaria (ADES-Montevideo) resolvió realizar la próxima semana un nuevo paro de 24 horas, con movilización a Torre Ejecutiva.

ADES realizó el miércoles el cierre de las jornadas de paros zonales en la capital. Este jueves fue en todos los liceos de Montevideo.

Desde el sindicato cuestiona el anuncio del gobierno de no incrementar el gasto global del presupuesto nacional, y reclama más recursos para la educación de manera de alcanzar el 6% del producto interno bruto (PIB) más 1% para investigación.

Mahía: No se llega al 6%

El pasado miércoles, el ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, admitió que en las actuales circunstancias no es posible alcanzar el 6% del PIB para la educación.

"Esa meta, tal como están las cosas, no la vamos a alcanzar". Así se expresó el ministro consultado en el programa Posta Oriental. Explicó que, aunque la intención sigue firme y el objetivo se mantiene vigente como horizonte deseable, el diagnóstico económico actual es mucho más sombrío que el que manejaban cuando redactaron el programa en 2024.

Para el secretario de Estado, "no sería honesto con la sociedad ni con nuestros propios militantes".

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