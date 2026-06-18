Profesores de Montevideo aprobaron nuevo paro de 24 para la próxima semana

Mahía: No se llega al 6%

El pasado miércoles, el ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, admitió que en las actuales circunstancias no es posible alcanzar el 6% del PIB para la educación.

"Esa meta, tal como están las cosas, no la vamos a alcanzar". Así se expresó el ministro consultado en el programa Posta Oriental. Explicó que, aunque la intención sigue firme y el objetivo se mantiene vigente como horizonte deseable, el diagnóstico económico actual es mucho más sombrío que el que manejaban cuando redactaron el programa en 2024.

Para el secretario de Estado, "no sería honesto con la sociedad ni con nuestros propios militantes".