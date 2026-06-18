Peñarol tiene arreglado el primer refuerzo para Aguirre

Y finalizó más allá del gran optimismo por el retorno de Jonathan Rodríguez: "Igualmente queremos esperar los estudios".

Según se supo, al delantero se le firmará un contrato a rendimiento. Peñarol le pondrá objetivos y a medida que los vaya cumpliendo, si lo hace, el sueldo será superior.

Los carboneros tuvieron un primer semestre para el olvido desde lo futbolístico, quedando eliminados de toda competencia internacional para lo que resta del año, por lo cual busca potenciar el plantel, y Rodríguez puede ser una herramienta importante para el entrenador.

Noble se acerca

Diego Aguirre le pidió hace varios días al presidente Ignacio Ruglio la contratación de tres futoblistas. Ellos son Jonathan Rodríguez, quien está a punto de volver al club y los otros dos, son Guzmán Rodríguez, el zaguero que resultó fundamental en la consecución del título del Campeonato Uruguayo 2024, y Maximiliano Noble, el media punta del actual líder de la Tabla Anual, Deportivo Maldonado.

Lo de Guzmán Rodríguez, actualmente en Red Bull Bragantino, y que se recuperó de una operación de ligamentos cruzados en una de sus rodillas, "parece difícil", confirmaron desde los aurinegros.

Sin embargo, la posibilidad para que Noble vista la camiseta de Peñarol se acerca. Solo faltaría que el mirasol haga oficial su interés por el jugador a Deportivo Maldonado para que comience a entrenar bajo las ordenes de Diego Aguirre. Sus representantes consideran que sería una buena posibilidad la de Peñarol.

Por otra parte, como informáramos hace un tiempo, Peñarol confirmó la compra del 50% de la ficha de Matías Arezo a Gremio de Porto Alegre por unos 3.500.000 dólares.

Finalmente, el otro nombre que está arriba de la mesa es el de Diego Hernández. Hay que seguir negociando pero no está lejos la posibilidad de que sea uno de los refuerzos del mirasol.