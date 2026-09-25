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Política Lustemberg |

Ni un paso atrás

"No tengo nada que disculparme", dijo Lustemberg sobre denuncia contra Satdjian

La ministra de Salud Pública sostuvo que actuó correctamente al enviar a Fiscalía la denuncia contra el ex subsecretario, archivada por Fiscalía.

La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg.

La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg.

 Diego Lafalche / FocoUy
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La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, defendió en las últimas horas su actuación en un caso que ha generado cuestionamientos a su gestión: la denuncia penal presentada por el Ministerio de Salud Pública (MSP) contra el ex subsecretario José Luis Satdjian, que fue archivada por Fiscalía.

Consultada en Desayunos Informales por el pedido de disculpas que Satdjian reclamó luego de que Fiscalía archivara la denuncia, Lustemberg descartó esa posibilidad: "No, yo no tengo nada que disculparme, estoy haciendo mi trabajo. La ciudadanía hoy tiene que saber que no es una disculpa personal, no me voy a referir a esas descalificaciones que realmente no hacen bien esos términos", afirmó.

Satdjian había escrito, al conocerse la decisión de Fiscalía, en X: "La denuncia penal que realizó el MSP fue archivada. A través de una canallada se pretendió desacreditar mi trabajo. Después de intentar ensuciar mi nombre, la ministra debería disculparse públicamente ante el error cometido. No vale todo en política", escribió el diputado blanco.

"Cumplí con mi función", dijo la ministra

La ministra explicó que la denuncia surgió a partir de un informe del área jurídica del MSP y defendió haber derivado el asunto a la Justicia: "Yo cumplí con mi función, que ante un informe administrativo de jurídica, el ministerio actuó como correspondía institucionalmente dar curso al ámbito judicial", sostuvo. Además, mencionó que este actuar está dentro de "el marco" de su función y agregó que "no es algo personal" y "no es contra una persona".

Lustemberg señaló que todavía no había podido analizar en profundidad la resolución de Fiscalía, pero afirmó que la cartera respetaba la decisión.

"La Fiscalía analizó los antecedentes, concluyó que los hechos denunciados no constituyen delito ni ninguna otra irregularidad desde el punto de vista de la Justicia y no tengo más nada que agregar. Me alegra mucho de que nuestro país tenga esas garantías. Cada uno cumplió su función", concluyó la ministra.

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