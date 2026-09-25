"No tengo nada que disculparme", dijo Lustemberg sobre denuncia contra Satdjian

"Cumplí con mi función", dijo la ministra

La ministra explicó que la denuncia surgió a partir de un informe del área jurídica del MSP y defendió haber derivado el asunto a la Justicia: "Yo cumplí con mi función, que ante un informe administrativo de jurídica, el ministerio actuó como correspondía institucionalmente dar curso al ámbito judicial", sostuvo. Además, mencionó que este actuar está dentro de "el marco" de su función y agregó que "no es algo personal" y "no es contra una persona".

Lustemberg señaló que todavía no había podido analizar en profundidad la resolución de Fiscalía, pero afirmó que la cartera respetaba la decisión.

"La Fiscalía analizó los antecedentes, concluyó que los hechos denunciados no constituyen delito ni ninguna otra irregularidad desde el punto de vista de la Justicia y no tengo más nada que agregar. Me alegra mucho de que nuestro país tenga esas garantías. Cada uno cumplió su función", concluyó la ministra.