La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, defendió en las últimas horas su actuación en un caso que ha generado cuestionamientos a su gestión: la denuncia penal presentada por el Ministerio de Salud Pública (MSP) contra el ex subsecretario José Luis Satdjian, que fue archivada por Fiscalía.
Ni un paso atrás
"No tengo nada que disculparme", dijo Lustemberg sobre denuncia contra Satdjian
La ministra de Salud Pública sostuvo que actuó correctamente al enviar a Fiscalía la denuncia contra el ex subsecretario, archivada por Fiscalía.