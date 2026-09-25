Vicecanciller negó haber actuado a espaldas de China al cederle a Brasil cuota de carne

Uruguay utilizó 31% de la cuota

La cuota de exportación de exportación de carne hacia China alcanza las 324.000 toneladas y, según explicó la vicecanciller, Uruguay utilizó hasta el momento alrededor del 31%. Con el año próximo a finalizar, el gobierno considera que una parte del cupo quedará sin utilizar.

Csukasi explicó que Uruguay mantiene desde hace años una posición favorable a que las cuotas que no sean utilizadas puedan ser aprovechadas por otros países. Según recordó, durante los últimos 25 años le correspondió en al menos diez oportunidades realizar gestiones similares para intentar que Uruguay accediera a excedentes de cuotas de terceros países.

"Esta vez nos toca al revés, que el pedido nos lo hacen a nosotros", señaló. La autorización para que Brasil gestione ante China el acceso a parte del excedente se conoció luego del encuentro que mantuvieron el presidente Yamandú Orsi y su par brasileño Lula da Silva en Nueva York, en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas. Lula agradeció públicamente a Uruguay por el gesto.

Las conversaciones con China

La aparición pública del acuerdo generó interrogantes sobre el vínculo con China, principal destino de la carne uruguaya. Csukasi sostuvo que el gobierno viene trabajando con Beijing sobre el mecanismo de redistribución y que todavía debe determinarse si será posible concretarlo en los meses que restan del año.

"El planteo es muy sencillo: a Australia y a Brasil sí, estamos dispuestos a analizarlo", afirmó la vicecanciller, quien agregó que las conversaciones se realizan entre los cuatro países para determinar si la operación puede efectivamente llevarse adelante.

La jerarca también reconoció que en la Cancillería generó sorpresa el mensaje publicado por Lula agradeciendo a Uruguay. Según Csukasi, la reacción pública del mandatario brasileño se produjo en medio de un proceso de negociación que Uruguay venía llevando adelante con distintos actores.