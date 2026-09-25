Jutep recibió denuncia anónima contra el edil blanco Gómez tras condena a su asesor

Denuncia en la Jutep

Desde la Jutep señalaron que se trata de la primera denuncia por este caso y apuntaron que, de acuerdo con el protocolo previsto, el organismo deberá pronunciarse en un plazo no mayor a 90 días.

A nivel nacional, la lista 250 es liderada por Jorge Gandini, exsenador nacionalista y actual director de la Administración Nacional de Puertos. A partir de la incautación del celular de Pablo Leiva, la Policía está investigando el eventual uso en el esquema de lavado de una sucursal de cobranza que está a nombre de la esposa de Gandini, Laura, Scalabrino Muga. En una conferencia de prensa, el dirigente nacionalista aseguró que el local no fue utilizado para lavar dinero proveniente del narcotráfico.

El PN todavía no se ha expresado formalmente sobre la situación. Se espera que Gómez, que regresará de China el fin de semana, dé explicaciones a la interna del partido.

Desde el oficialismo, en tanto, el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, dijo este miércoles en rueda de prensa que existe preocupación por “la posibilidad de que el narcotráfico ingrese al financiamiento de los partidos políticos”. De todos modos, puntualizó: “Para ser carroñero, por unos votitos, no estamos”.

“No debería haber dos opiniones sobre el tema. Es un tema que afecta a la sociedad uruguaya. De ahí a meternos con un partido que tiene 190 años de historia, un abismo. No tenemos ninguna intencionalidad de eso. Sí nos preocupa que un asesor de un edil estuviera vinculado a una trama de este tipo”, expresó Pereira.