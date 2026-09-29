Operación Trazador: Romani critíca actitud del Partido Nacional y propone un "caiga quien caiga"

Romani aseguró que Gómez "puede ser las dos cosas", "un buen muchacho" y alguien que "contrató a dos tipos que están en la joda". De todas formas, cuestionó el hecho de que "en vez de tener una actitud condenatoria", la tónica sea "buscar qué tienen los otros [partidos políticos]". Lo dijo en clara referencia al senador Sergio Botana que, en el marco de esta discusión, aseguró tener una lista que incriminaría a políticos de "todos los partidos".

"Lo que pasa es que al Partido Nacional siempre le sale mal la lista, empezando por Botana, que tuvo un edil en Cerro Largo que estaba complicado", agregó el exjerarca.

Romani apeló a estándares internacionales de actuación ante casos que comprometen la transparencia pública para señalar lo que considera una falla de respuesta directriz. "Yo me acuerdo de un abogado mexicano que fue secretario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y él decía: 'cuando un país está condenado por derechos humanos, los gobernantes lo único que pueden hacer sensatamente es liderar la indignación'", sostuvo.

El exdirector institucional apuntó también a la estrategia de blindaje político que suele aplicarse en filas partidarias ante este tipo de hechos. "Parece ser de que es como una consigna partidaria: hay que defender, hay que defender. ¿No sería mejor, desde el punto de vista político electoral, decir 'no, esto no lo admitimos, sea de quien sea, si tiene que caer alguien de mis filas, caiga quien caiga'?", cuestionó.

Respecto al funcionamiento del narcotráfico y su capacidad de penetración urbana e institucional, el exsecretario de la JND llamó a derribar prejuicios sobre el perfil de los operadores financieros de estas redes. "El problema es que se ha satanizado tanto al narcotráfico que al narcotráfico nos lo imaginamos con dos colmillos, malísimo, o con la cara del Betito Suárez. No, el problema de los mercados ilícitos en drogas y en cualquier cosa lo hace gente respetable como uno", remarcó.

Consultado acerca de la posibilidad de que este caso involucre a una estructura de narcotráfico más grande, expresó: "Yo creo que sí, si nos ponemos a investigar". Según Romani, se trata de "una organización mediana", con armas y dinero, lo que, a su entender, "nos está hablando de una estructura que ya tomó contacto con el sistema político".

Sobre Gandini: "Lo más sensato sería que diera un paso al costado"

Sobre la situación específica de Jorge Gandini y su continuidad en el directorio de la ANP mientras se sustancia el análisis del caso, Romani evaluó que se requiere una señal de alejamiento cautelar. "Incluso en el caso de Gandini, que aún no se comprueba la conexión, lo más sensato sería que diera un paso al costado", puntualizó.

Por último, al ser consultado sobre si el Poder Ejecutivo debió exigir la remoción del director de la ANP, Romani coincidió enfáticamente y situó el acento en la significación estratégica del puerto montevideano. "Estoy de acuerdo. Es hacer cumplir con una regla ética. Nada menos que en el Puerto, que hemos tenido un agujero", concluyó.