Caso narco que salpica a los blancos: "Lo de Gandini es alarmante", dijo diputada del FA

El caso también alcanzó al propio Gandini, luego de que se conociera que la Policía está investigando una sucursal de cobranzas a nombre de su esposa, Laura Scalabrino Muga, como parte del esquema de lavado de activos de Leiva. En una conferencia de prensa, Gandini negó este martes cualquier vínculo con el condenado.

En una entrevista en el programa Lado B de Tv Ciudad, el presidente del FA, Fernando Pereira, dijo que el caso genera “preocupación institucional”. Señaló que la actividad ilícita de Leiva, “siendo asesor de un edil del Partido Nacional, coloca un ruido” que “no lo puede responder el Frente Amplio frenéticamente, a la velocidad de Twitter, diciendo que estamos ante un peligro de que todo se esté corrompiendo”. “Es un caso y hay que estudiarlo, y yo jamás ofendería a un partido de 190 años diciendo que ahí se esconde un caso de narcotráfico en el partido”, expresó.

Pereira dijo que se debe “investigar y hay que ver hasta dónde, tirando del hilo de esa investigación, se llega, pero no prejuzgar”. “Uno no tiene dentro del despacho a alguien que supone que trafica o que lava dinero. Por lo tanto, parto de la base de que no sabrá, pero, para partir de la base, hay que investigar cuánto se sabía, cuánto sabía el hijo [Lucio Leiva, también asesor de Gómez e integrante del PN], y esas investigaciones no las va a hacer un partido político, las debe hacer la Fiscalía”, afirmó.

Otras voces

Con respecto a las explicaciones brindadas este martes por Gandini, Pereira dijo que no le generaron “nada en particular”. En cambio, para la diputada del FA Julieta Sierra “lo de Gandini es alarmante”. En X, la legisladora dijo que ha intentado “mantener prudencia y cautela” sobre el tema, pero destacó el hecho de que, “‘casualmente’, un asesor del edil de su lista lavaba dinero exactamente en la casa de cambio que está a nombre de su esposa”. “Sigo con la cautela, pero estamos atentos a los acontecimientos y eventualmente varios insistiremos con tomar acciones, legislativas y políticas, que son las que están, en principio, a nuestro alcance”, señaló.

Más allá de los pronunciamientos individuales de los involucrados, el PN todavía no se ha manifestado formalmente al respecto. Gómez solicitó ser recibido por el directorio del partido a su retorno de un viaje a China.

El senador del FA Óscar Andrade consideró que “debería haber pronunciamientos primero del Partido Nacional, que es el que tiene integrantes que estarían vinculados a esta situación”. Afirmó que “la relación del narcotráfico con la política es un tema que preocupa y que hay que trabajarlo serenamente”. Sostuvo que en la bancada del FA están a la espera de que “informaciones que están circulando se consoliden” para “hacer valoraciones”.

Por su parte, el senador del FA Sebastián Sabini sostuvo que “sería bueno que algunos legisladores que hicieron expresiones muy equivocadas con respecto al Frente Amplio y al narcotráfico, hagan un mea culpa”, en referencia al senador del PN Sergio Botana, quien en su momento dijo que las decisiones del FA “están influidas por las posiciones que al narcotráfico le sirven”. “Algunos senadores hicieron aseveraciones muy graves y ahora esas aseveraciones les caen en la cabeza”, agregó Sabini.