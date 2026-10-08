Oposición insiste con los allanamientos nocturnos y el gobierno le baja el pulgar

"Nosotros pensamos que el camino no es comenzar a discutir cosas generales que terminan siendo una ilusión, en término de resolver los problemas. Acá lo que tenemos que trabajar es con más tecnología, con más policías en la calle, eso es lo que logramos con la Rendición de Cuentas: 300 policías más, policías que van a estar destinados a las comisarías, incremento de las cámaras de videovigilancia, incremento de la tecnología de la Policía justamente para detener al crimen organizado en todos sus aspectos y sus facetas", destacó.

Por su parte, el diputado del Partido Nacional, Juan Martín Rodríguez, dijo que Perrone les hizo llegar la propuesta y que tuvo el visto bueno de la agrupación parlamentaria.

"Obviamente iremos ajustando detalles. Si todos los partidos están de acuerdo, se puede hacer en el ámbito de la Asamblea General, o sea bicameral", indicó.

Y agregó: "En caso que el Frente Amplio entienda que no va a acompañar esta propuesta, no estarían los votos necesarios para la creación. Por lo tanto, una alternativa que se podría manejar es que sea en la Cámara de Diputados".

Allanamientos nocturnos

La posibilidad de habilitar los allanamientos nocturnos, para lo que se precisa un plebiscito que reforme el artículo 11 de la Constitución –que los prohíbe–, volvió a estar en la agenda política a impulso del Partido Nacional (PN).

A su vez, este martes, en la reunión de coordinadores de bancada de diputados, el representante de Cabildo Abierto Álvaro Perrone planteó una idea similar, pero a nivel parlamentario.

Perrone señaló que propuso crear una comisión bicameral, “que funcione dos o tres meses”, por la que pasen “todas las delegaciones” que quieran asistir, del Ministerio del Interior, el sindicato policial, la Fiscalía, el Poder Judicial, etcétera. “Y que ahí quede un trabajo parlamentario escrito, que sea un insumo para que la población y los partidos políticos tomen lo que entiendan necesario. Porque, evidentemente, los allanamientos nocturnos van a estar en la próxima campaña”, sostuvo. El diputado subrayó que la propuesta no significa que esa comisión “vaya a definir los allanamientos nocturnos”, sino que va a “recabar información”.