Carlos Negro sobre allanamientos nocturnos: "Muy debatible"

Negro dijo que se trata de un debate que "vuelve de un modo recurrente" y que ya se ha plebiscitado tres veces, todas ellas sin éxito.

"No obstante, bienvenido sea un nuevo debate sobre este tema si es de interés público", agregó.

Riesgos y efectividad

"Nosotros dijimos siempre, incluso en mi época de fiscal, que era una cuestión muy debatible, donde asistían las razones de un lado y de otro. Que, en definitiva, lo importante era hacer una correcta evaluación y ponderación de los riesgos y la efectividad que tiene una medida de estas características", argumentó.

Aunque dijo que, por ahora, no hay "evidencia" de que con los allanamientos nocturnos la balanza se incline "hacia una posición o hacia la otra".

Como ejemplo de una medida que sí tiene frutos y una eficacia "más evidente", el ministro se refirió a la intención del gobierno de ampliar el plazo mediante el cual se considera que un delito está siendo cometido en flagrancia.

Para esto, el Poder Ejecutivo envió al Parlamento un proyecto de ley que busca modificar el Código del Proceso Penal para ampliar el plazo mediante el cual se considera la flagrancia.

Hoy, el artículo 219 establece que la "flagrancia delictual" se configura cuando una persona es sorprendida "en el acto de cometer un delito", cuando está en pleno "acto de huir o de ocultarse" tras la comisión de un delito y los testigos la identifican o cuando "fuere hallada con efectos y objetos procedentes" del acto delictivo o con los objetos adecuados para cometerlo sin poder brindar explicaciones al respecto.

El gobierno busca que el plazo mediante el cual se considera flagrante un delito se amplíe "más allá de lo inmediato" y abarque un plazo de 12 horas, indicó Negro.

"¿Por qué 12 horas? Bueno, pudieron haber sido 24 o haber sido 6. Son plazos que lógicamente son arbitrarios como todos los plazos judiciales y procesales, pero entendemos que es un plazo ponderado. En Perú son 24, en Chile ayer lo subieron de 12 a 24, hay diferentes soluciones, nosotros nos inclinamos por esto, pero me parece que va a ser una medida que va a posibilitar una mayor persecución penal de los delincuentes", consideró el ministro del Interior.