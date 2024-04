Orsi convocó a una política donde la ética y la transparencia sean la norma

Fue autocrítico al señalar que pese a los esfuerzos de los gobiernos en los Frente Amplio (FA) “no terminamos con la pobreza, como no terminamos con la precariedad habitacional, pero de acuerdo a como están las cosas, si no es de esa forma –con políticas públicas- no se logra”.

La ética

Hizo énfasis “en lograr una sociedad mejor; ese país que vuelva a ese equilibrio de crecimiento, de desarrollo y de cohesión social al que hay que agregarle un país donde la ética en la política sea la norma”.

“Donde la transparencia sea lo más normal no lo extraño; donde cuando ocurren cosas medio escandalosas lo que no que puede pasar es que no se aclaren y quede todo en la nebulosa y nunca se termine de entender”, sostuvo.