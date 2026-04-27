Diálogo Social: sin debate sobre financiación "no se puede hablar de un acuerdo de carácter general"

Financiamiento del sistema

Abdala cuestionó el actual esquema contributivo, al que consideró desequilibrado. Indicó que, en promedio, los trabajadores aportan el doble que el capital 15% frente a 7,5%—y mencionó casos como el sector rural, donde la contribución empresarial es aún menor. A esto sumó la existencia de múltiples exoneraciones que, según el Pit-Cnt, erosionan la base de financiamiento del sistema.

En ese marco, el dirigente planteó la necesidad de revisar el modelo en un contexto de cambios tecnológicos. “Las empresas que automatizan reducen personal pero muchas veces aumentan su rentabilidad”, explicó, proponiendo que el financiamiento deje de depender principalmente de la masa salarial y se apoye más en las ganancias empresariales.

Entre las propuestas sindicales figura también una sobretasa al patrimonio del 1% más rico, iniciativa que, según Abdala, seguirá en discusión en otros ámbitos.

Logros concretos surgidos del diálogo

A pesar de las diferencias, el presidente del Pit-Cnt destacó logros concretos surgidos del diálogo. Entre ellos, la posibilidad de que la población vuelva a optar por jubilarse a los 60 años, la extensión del seguro de paro a trabajadores con vínculos laborales encubiertos como monotributistas y mecanismos más flexibles para acreditar años de trabajo mediante testigos.

También mencionó avances en políticas hacia la infancia y en la ampliación de derechos laborales, medidas que, afirmó, “permiten cambiar la vida a mucha gente”.

En paralelo, Abdala reiteró la posición histórica del movimiento sindical de avanzar hacia un sistema de seguridad social “universal, solidario, multipilar y sin fines de lucro”. En ese sentido, cuestionó el rol de las AFAP, al señalar que operan sin riesgo empresarial y con comisiones directas sobre los salarios, mientras las rentas vitalicias resultan insuficientes.

“El Estado puede asumir un rol mayor con mejores parámetros de calidad en la inversión y en las prestaciones”, afirmó, planteando una redistribución del componente de ahorro individual. Para el dirigente, el proceso actual no implica un retroceso en las banderas sindicales, sino un avance parcial en una dirección considerada correcta. No obstante, insistió en que sin resolver el núcleo del financiamiento, el debate sobre seguridad social seguirá incompleto.