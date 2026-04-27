Diálogo Social presenta documento de 57 páginas al Consejo de Ministros

Extenso documento

El resultado es un extenso documento de 57 páginas que será presentado este martes 28 de abril en el Consejo de Ministros, convocadoa tales efectos. Apunta a reformular las políticas públicas de seguridad y protección social. “Allí se plasman acuerdos mayoritarios y también disidencias, buscando que todos se sientan representados”, agrego. Y explicó que los ejes centrales son claros y prioritarios: la lucha contra la pobreza infantil —que afecta al 30% de los menores de seis años— y la profundización del Sistema Nacional de Cuidados, entendiendo que es un "debe" histórico como sociedad.

Indicó que entre las propuestas más destacadas figura la recuperación de la posibilidad de jubilarse a los 60 años, una promesa de campaña y “un eje central de la gestión”, buscando corregir lo que consideran un error de la reforma anterior al establecer los 65 años como única opción. “Se plantea un sistema más flexible que incentive la permanencia laboral para quienes pueden, pero que proteja especialmente a aquellos trabajadores con tareas de mayor desgaste físico”, agregó.

También se proponen modificaciones importantes en el sistema de ahorro previsional. Lejos de la "estatización" que denuncia la oposición, Maneiro explicó que se busca mayor transparencia y control. La idea es que el Estado actúe como interlocutor directo con el ahorrista, mejorando la administración y evitando abusos en las comisiones, ya que actualmente la relación del usuario con las AFAP es prácticamente nula más allá de un informe anual.

Partidos fuera del Diálogo Social

Sin embargo, más allá de los contenidos técnicos, la gran crítica y el punto focal del relato es la ausencia de los partidos de la oposición. Para Maneiro, hubo una actitud de "soberbia" al entender que estos temas debían discutirse solo entre partidos, dejando afuera a la sociedad civil organizada.

"Decían que no se iban a sentar a hablar de igual a igual con organizaciones sociales", cuestionó. Esta decisión de no participar genera ahora una paradoja: “quienes estuvieron ausentes son los primeros en opinar, criticar y anunciar llamados a sala en el Parlamento sin haber leído el documento completo ni conocer la profundidad del trabajo realizado”.

Si bien entiende que los partidos tienen su rol representativo y que el Parlamento es el ámbito legislativo natural, considera un error haber desaprovechado esta instancia previa de construcción. "Si hubiesen estado por dentro, no dirían los disparates que se escuchan", afirmó.

En definitiva, el Diálogo Social deja una enseñanza: “es posible avanzar en derechos y mejorar la protección social cuando se trabaja con la gente y no solo desde los escritorios o las estructuras partidarias. Ahora resta ver cómo la política institucional procesa estas recomendaciones que nacieron de la base, en un contexto donde la sociedad demanda soluciones concretas y menos confrontación estéril”.