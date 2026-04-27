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Política Marcelo Abdala | Trabajo migrante |

De cara al 1º de Mayo

"Es absolutamente repudiable": Marcelo Abdala alertó por violencia contra los repartidores

Marcelo Abdala, presidente del Pit-Cnt advirtió sobre los asesinatos de repartidores y reclamó más derechos para trabajadores migrantes y de plataformas.

Marcelo Abdala propone más derechos para los repartidores.&nbsp;

Marcelo Abdala propone más derechos para los repartidores. 

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Abdala subrayó que el movimiento sindical no permanecerá ajeno ante la creciente precarización laboral, especialmente en actividades vinculadas a aplicaciones digitales. En ese sentido, anunció que el Pit-Cnt prepara iniciativas tanto a nivel nacional como internacional para exigir condiciones laborales dignas, regulación y protección efectiva de derechos. “Vamos a salir fuertemente”, afirmó, en referencia a la respuesta sindical frente a la violencia y vulnerabilidad que enfrentan los deliverys.

Trabajo migrante

Uno de los ejes centrales planteados por el dirigente fue la necesidad de incorporar plenamente a los trabajadores migrantes al entramado de derechos laborales y a la vida sindical. “Tenemos una campaña con respecto al trabajo migrante que queremos abrazarlo, llenarlo de derechos y de pertenencia al movimiento obrero”, expresó. La declaración apunta a revertir situaciones de exclusión y desprotección que afectan especialmente a quienes llegan al país en busca de oportunidades laborales.

El presidente del Pit-Cnt vinculó estas problemáticas con un escenario más amplio de transformaciones en el mundo del trabajo, caracterizado por nuevas formas de tercerización y empleo precario. Según explicó, estos cambios forman parte de una etapa global marcada por profundas desigualdades, lo que obliga al movimiento sindical a redefinir estrategias y fortalecer la organización.

En ese marco, Abdala señaló que el movimiento obrero uruguayo llega al 1º de Mayo “confiado en sus propias fuerzas”, aunque reconoció que el contexto presenta dificultades. Destacó la importancia de la “unidad crítica” como herramienta para avanzar en soluciones que apunten a transformaciones estructurales.

Embed - #39 Legítima Mañana | Con Leandro Grille, Agustina Alejandro y Natalia Carrau

FUENTE: Legítima Mañana

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