En la antesala del Día Internacional de los Trabajadores, el presidente del Pit-Cnt, Marcelo Abdala, puso el foco en la situación de los trabajadores migrantes, en particular tras los recientes asesinatos de repartidores. Durante su participación en Legítima Mañana, el dirigente sindical calificó de “absolutamente repudiable lo que está pasando” y sostuvo que la central obrera impulsará acciones concretas.
De cara al 1º de Mayo
"Es absolutamente repudiable": Marcelo Abdala alertó por violencia contra los repartidores
Marcelo Abdala, presidente del Pit-Cnt advirtió sobre los asesinatos de repartidores y reclamó más derechos para trabajadores migrantes y de plataformas.