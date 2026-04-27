"Es absolutamente repudiable": Marcelo Abdala alertó por violencia contra los repartidores

El presidente del Pit-Cnt vinculó estas problemáticas con un escenario más amplio de transformaciones en el mundo del trabajo, caracterizado por nuevas formas de tercerización y empleo precario. Según explicó, estos cambios forman parte de una etapa global marcada por profundas desigualdades, lo que obliga al movimiento sindical a redefinir estrategias y fortalecer la organización.

En ese marco, Abdala señaló que el movimiento obrero uruguayo llega al 1º de Mayo “confiado en sus propias fuerzas”, aunque reconoció que el contexto presenta dificultades. Destacó la importancia de la “unidad crítica” como herramienta para avanzar en soluciones que apunten a transformaciones estructurales.