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Política Bettiana Díaz | Alejandro Sánchez |

Nuevo proceso

Congreso del MPP: Bettiana Díaz habló del gran recambio generacional y destacó a Alejandro Sánchez

El Congreso del MPP analizó avances en seguridad y economía, reconociendo desafíos pendientes. Destacó la figura de Alejandro Sánchez.

El MPP impulsa un recambio con figuras como Alejandro Sánchez.&nbsp;

El MPP impulsa un recambio con figuras como Alejandro Sánchez. 
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Por Redacción Caras y Caretas

La senadora Bettiana Díaz destacó el proceso de renovación interna del Movimiento de Participación Popular (MPP) en el marco de su Congreso, el primero tras la muerte de José Mujica, y subrayó que el sector atraviesa una etapa de fuerte recambio generacional con nuevas figuras en posiciones de liderazgo como las "Alejandro Sánchez".

Consultada sobre este proceso, Díaz expresó “mucho orgullo” por “el gran recambio generacional que se ha hecho” y remarcó que, si bien en la izquierda uruguaya ese fenómeno es habitual, en el MPP existió además “una decisión política” explícita para impulsarlo. En esa línea, valoró el surgimiento de nuevos referentes que asumen responsabilidades de peso dentro del gobierno.

El recambio generacional en el MPP

Entre ellos, mencionó al secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, a quien definió como “un compañero joven que está en una enorme responsabilidad del gobierno y que claramente todo el mundo identifica como el mayor referente del sector fuera de lo que son los liderazgos históricos de los más veteranos”. También destacó a Eugenia Godoy, directora del Instituto Nacional de la Juventud, como “la persona más joven de todo el Poder Ejecutivo”.

Díaz explicó que este proceso se consolidó cuando “muchos de los compañeros que fundaron la organización dijeron ‘damos un paso al costado’”, lo que permitió abrir una nueva etapa. “Se abre todo un proceso de recambio generacional que creo que nos toca a muchos y muchas sostener. Y es un compromiso que no nos queda grande, pero que nos da mucho trabajo y mucha responsabilidad”, afirmó.

En relación al escenario político más amplio, la legisladora se refirió al eventual respaldo del MPP a la continuidad de Fernando Pereira al frente del Frente Amplio. Señaló que “no hay ningún factor sorpresa en lo que puede ser un apoyo a la candidatura de Fernando”, aunque aclaró que aún restan “varias etapas de definición”.

Durante el encuentro también se analizó la coyuntura nacional. Díaz indicó que se abordó tanto desde la mirada de quienes integran el gobierno como desde la experiencia de la militancia territorial que “camina por los barrios”. En ese sentido, sostuvo que la administración encabezada por Yamandú Orsi ha dado “algunos pasos importantes” en su primer año.

Como ejemplo, afirmó que el salario real creció “casi lo mismo que en cinco años de gobierno de [Luis Lacalle Pou]”, lo que consideró “una señal importante”. No obstante, remarcó que persisten desafíos centrales: “Tenemos que seguir mejorando la seguridad, el costo de vida, la gente tiene que poder llegar mejor a fin de mes. Eso es un desvelo para este gobierno”.

Bettiana Díaz y los referentes

La senadora insistió en la importancia del vínculo con la realidad cotidiana: “Si hay algo que los referentes del MPP tenemos, son los pies en la realidad. Caminamos los barrios, sabemos cómo vive la gente, y por eso sabemos cuáles son las urgencias”. Además, definió el momento actual como decisivo: “Creo que este año es un año clave; eso también es algo que es una visión compartida”.

Finalmente, Díaz señaló que el plenario también evaluó el rol del MPP dentro del oficialismo y del propio Frente Amplio, en un contexto en el que se proyecta un nuevo Congreso de la fuerza política para el segundo semestre. “Va a definir de alguna forma la continuidad y el apoyo al gobierno frenteamplista”, explicó, y concluyó: “Nosotros creemos que estas discusiones se enmarcan en lo que es la construcción de un nuevo ciclo de gobiernos progresistas en Uruguay, que es lo que la gente necesita para mejorar la calidad de vida”.

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