Orsi encabezará el lunes un Consejo de Ministros con agenda abierta

Logros que estarán sobre la mesa

La reunión se da días después de que se alcanzara un acuerdo entre la empresa Katoen Natie y el sindicato de la Terminal Cuenca del Plata (TCP), tema que fue uno de los que marcó la agenda en el Consejo de Ministros anterior.

Tal como informáramos, el convenio colectivo portuario establece aumentos salariales, más jornales asegurados y condiciones para garantizar la operativa y tendrá vigencia hasta el 30 de setiembre de 2031.

También llega día después de que el Instituto Nacional de Estadística presentara las cifras de pobreza correspondiente al primer semestre del año, que descendieron 2,9% respecto al mismo período de 2025. Orsi subrayó que el gobierno “decidió poner primero a la gente”. “Hoy los datos muestran que estamos avanzando”, escribió en X.

Más recientemente, este mismo viernes el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, afirmó que el Poder Ejecutivo enviará al Parlamento un proyecto de ley interpretativa de la Constitución para reconocer como nacionales uruguayos a los ciudadanos legales, es decir, a las personas nacidas en el exterior que obtuvieron la ciudadanía uruguaya. “Esto soluciona un problema real que tienen un conjunto de compatriotas que tienen la ciudadanía legal y no la nacionalidad”, sostuvo Díaz.