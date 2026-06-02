Orsi donará su camioneta Hyundai Santa Fe a la ANEP

Una donación

Agregó que el segundo vehículo provino de la donación de una automotora. Se trata de una camioneta que se sorteó para recaudar fondos para la campaña electoral, pero el número ganador no se vendió y el Frente Amplio (FA) se la entregó a Orsi.

Insistió en su convencimiento de no haber cometido ninguna ilegalidad y que, con la cesión del vehículo a la ANEP, pretende terminar con la polémica.

Dijo que otro tema será lo que dictamine la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) respecto a si estuvo bien haber aceptado que se la vendieran a un precio menor al precio de lista, pero que ahora prefiere donar la camioneta.

Orsi convencido

En la conversación, reseñada por los medios citados a la reunión, el presidente aseguró que a su entender no hubo ilicitud en el procedimiento.

La reunión, a la que no fue invitada Caras y Caretas, de la que solo participaron periodistas de prensa escrita respondió a una decisión del presidente fundamentada en que las explicaciones del caso requerían de una exposición prolongada y detallada que a su entender eran más propicias para ese formato.

En una conversación en la que también participaron el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez y el titular de la Oficina Nacional del Servicio Civil, Sergio Pérez, los jerarcas explicaron en base al artículo 2 de la Circular 11.902 de la Corte Electoral que todos los aportes recibidos para la campaña fueron a nombre del comité de campaña del candidato Orsi y que no hubo cesión de derechos al Frente Amplio.

Presidencia contó durante la reunión que decidieron no empadronar la Renault Stepway para circular durante la campaña y que apostaron en cambio por una rifa para recaudar dinero. La instancia no tuvo ganadores –salió un número que no había sido vendido– y por tanto afirmaron que el vehículo quedó a nombre del candidato.