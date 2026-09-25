Orsi se reunió con el CEO de Praxis, empresa que pretende construir una "tecno ciudad" en Colonia

Meeting with President @OrsiYamandu to discuss Praxis Uruguay



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El proyecto de Praxis en Colonia

Días atrás, Praxis comunicó que había seleccionado a Uruguay para instalar su proyecto de ciudad dentro del desarrollo inmobiliario "+Colonia". Busca reunir en un mismo lugar a emprendedores, inversores y personas vinculadas al sector tecnológico, según lo que aseguran sus impulsores.

The New York Times, informó que Praxis asegura contar con una comunidad de más de 150.000 miembros. El medio también señaló que el acuerdo con +Colonia todavía se encuentra en una etapa inicial y es en gran medida no vinculante.

El proyecto contempla una inversión superior a los US$ 1.000 millones.

Según informó El Observador, unos 2.700 integrantes de la comunidad manifestaron su intención de instalarse en +Colonia y los primeros residentes llegarían durante 2027.