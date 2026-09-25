Orsi se reunió con el CEO de Praxis, empresa que pretende construir una "tecno ciudad" en Colonia

El presidente de la República, Yamandú Orsi, se reunió en Nueva York, Estados Unidos (EEUU), con el empresario estadounidense, Dryden Brown, el CEO de Praxis, la autodenominada "nación digital" que días atrás anunció que creará una ciudad en el departamento de Colonia.
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"¡Gracias por su apoyo!", escribió Praxis en su cuenta de X.
Junto al mensaje, Praxis compartió una foto en la que se ve a Orsi, Brown, el embajador de Uruguay en EEUU, Daniel Castillos, y al director de la Unidad de Gestión de Deuda del Ministerio de Economía (MEF), Herman Kamil.
El proyecto de Praxis en Colonia
Días atrás, Praxis comunicó que había seleccionado a Uruguay para instalar su proyecto de ciudad dentro del desarrollo inmobiliario "+Colonia". Busca reunir en un mismo lugar a emprendedores, inversores y personas vinculadas al sector tecnológico, según lo que aseguran sus impulsores.
The New York Times, informó que Praxis asegura contar con una comunidad de más de 150.000 miembros. El medio también señaló que el acuerdo con +Colonia todavía se encuentra en una etapa inicial y es en gran medida no vinculante.
El proyecto contempla una inversión superior a los US$ 1.000 millones.
Según informó El Observador, unos 2.700 integrantes de la comunidad manifestaron su intención de instalarse en +Colonia y los primeros residentes llegarían durante 2027.