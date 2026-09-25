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Política Orsi |

Encuentro en Nueva York

Orsi se reunió con el secretario general de la ONU, António Guterres

Orsi y Guterres hablaron de los conflictos internacionales, las misiones de paz y el liderazgo de Uruguay a favor de la integración y el multilateralismo.

Yamandú Orsi y António Guterres.

Yamandú Orsi y António Guterres.
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Por Redacción Caras y Caretas

En el marco de la visita oficial que desarrolla el presidente de la República, Yamandú Orsi en Estados Unidos (EEUU), se reunió, este viernes 25 de setiembre con el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres.

En el encuentro, celebrado en la sede central de la ONU, en Nueva York, Orsi y Guterres analizaron los actuales conflictos internacionales y las diferentes misiones de paz que incluyen contingentes militares uruguayos.

Asimismo, ambos dialogaron sobre el liderazgo de Uruguay en la integración regional, a través de las presidencias de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), el Mercosur y el Grupo de los 77, espacio diplomático integrado por la mayor cantidad de miembros de la ONU, compuesto por 134 países y China.

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