Orsi denunció el "férreo bloqueo económico" a Cuba ante la Asamblea General de la ONU

Orsi reivindicó la paz y advirtió que “nadie es más que nadie”

Otro de los conceptos centrales del discurso de Orsi fue la reivindicación de la humildad como principio para las relaciones internacionales.

El mandatario recurrió a una expresión habitual en Uruguay: “Nadie es más que nadie”. “Ningún país es dueño de la verdad absoluta. Ninguna nación tiene el monopolio de las soluciones. Ninguna sociedad puede pretender que su experiencia histórica sea universal”, expresó.

También sostuvo que ningún pueblo debería ser obligado a elegir entre modelos impuestos desde el exterior.

El mandatario uruguayo ubicó a la paz como uno de los principios centrales de la tradición uruguaya. “No concebimos la paz simplemente como la ausencia de guerra”, afirmó. Implica construir las condiciones para que las personas puedan vivir, trabajar, educar a sus hijos, desarrollar sus proyectos y mirar hacia el futuro sin miedo. “Gobernar es, ante todo, trabajar por el bienestar de las personas”, dijo.

“Esto no es entre malos y buenos”

Orsi afirmó que el compromiso de Uruguay, consiste en buscar caminos de entendimiento, abrir espacios de diálogo y contribuir a encontrar soluciones pacíficas, sin que ello implique indiferencia frente al sufrimiento o desconocimiento de las responsabilidades.

Cuestionó las simplificaciones con las que suelen abordarse las confrontaciones internacionales. “Esto no es entre ‘malos y buenos’”, expresó.

En ese sentido, el presidente advirtió sobre los cambios de criterio que pueden producirse en función de alianzas o intereses circunstanciales y reivindicó la necesidad de mantener principios estables en las relaciones internacionales.

Frente a un escenario mundial de creciente polarización, Orsi sostuvo que ningún país puede construir su bienestar de manera aislada y que el futuro dependerá de reconocer la profunda interdependencia existente entre las sociedades.

Orsi abogó por el "diálogo" y el "multilateralismo"

El jefe de Estado aseguró que Uruguay seguirá apostando al diálogo y al multilateralismo y ratificó los principios que orientan la posición internacional de Uruguay. Llamó a utilizar la Asamblea General como un espacio para buscar acuerdos y no exclusivamente para profundizar enfrentamientos.

“Poco aporta a los objetivos de la ONU utilizar solamente esta tribuna para acusar y atacar. El fuego no precisa más combustible. Aprovechemos mejor esta instancia y démosle otra oportunidad a la paz”, concluyó.

“Uruguay seguirá apostando por el diálogo, por el multilateralismo, por la cooperación, por el derecho internacional y por la solución pacífica de las controversias. Y, sobre todo, por la dignidad de cada ser humano”, aseveró.

Orsi cerró su discurso terminó con una definición que sintetizó el planteo del mandatario sobre la responsabilidad colectiva frente a los desafíos globales: “Somos y nos transformamos juntos”.