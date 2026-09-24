Orsi se reunió en Nueva York con alto ejecutivo de Google para impulsar inversiones en Uruguay

El ejecutivo resaltó que estas iniciativas se suman a hitos de conectividad ya consolidados, como el despliegue de los cables submarinos de fibra óptica Firmina y Tannat, los cuales refuerzan la posición estratégica de la red uruguaya en América Latina.

Alianzas en educación, inteligencia artificial y formación laboral

Durante las conversaciones se repasaron además los acuerdos de colaboración vigentes entre Google y el ecosistema educativo nacional:

Ceibal y UTEC: Programas de capacitación en herramientas de Google Workspace para Educación e incorporación de la inteligencia artificial Gemini.

Centro TUMO Uruguay: Apoyo a la sede operativa instalada en Canelones, la cual cuenta con una matrícula de 1.000 estudiantes y busca potenciar las habilidades digitales para el mercado de trabajo.

«Nada de esto ocurre por casualidad. La cooperación entre nuestro país y Google es el resultado directo del excepcional clima de inversión y de las políticas pro-innovación de Uruguay», afirmó Bhatia, quien agradeció formalmente al presidente Orsi y al país por la alianza estratégica.