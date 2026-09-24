En el marco de su gira oficial por Estados Unidos, el presidente de la República, Yamandú Orsi, mantuvo una reunión de trabajo este miércoles con el director global de Asuntos Gubernamentales y Política Pública de Google, Karan Bhatia, para analizar el avance de proyectos tecnológicos e inversiones del gigante tecnológico en Uruguay.
Orsi se reunió en Nueva York con alto ejecutivo de Google para impulsar inversiones en Uruguay
Durante el encuentro se repasaron proyectos clave en capacitación tecnológica, inteligencia artificial y el desarrollo de infraestructura estratégica.