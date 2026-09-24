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Política Orsi | Google | inversiones

Orsi se reunió en Nueva York con alto ejecutivo de Google para impulsar inversiones en Uruguay

Durante el encuentro se repasaron proyectos clave en capacitación tecnológica, inteligencia artificial y el desarrollo de infraestructura estratégica.

Orsi en EEUU

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Caras y Caretas Diario

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Por Redacción de Caras y Caretas

En el marco de su gira oficial por Estados Unidos, el presidente de la República, Yamandú Orsi, mantuvo una reunión de trabajo este miércoles con el director global de Asuntos Gubernamentales y Política Pública de Google, Karan Bhatia, para analizar el avance de proyectos tecnológicos e inversiones del gigante tecnológico en Uruguay.

El encuentro, desarrollado en el marco de la agenda de promoción de inversiones que el mandatario encabeza en Nueva York, contó con la participación del ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, y la directora nacional de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas, Isabella Antonaccio.

Inversiones en infraestructura y empleo

Tras la reunión, Bhatia subrayó que Uruguay está sentando un «ejemplo poderoso con su agenda de modernización digital» y confirmó que la tecnológica prevé continuar expandiendo sus inversiones en infraestructura digital en el país, lo que derivará en la generación de empleo, crecimiento económico e ingresos fiscales.

El ejecutivo resaltó que estas iniciativas se suman a hitos de conectividad ya consolidados, como el despliegue de los cables submarinos de fibra óptica Firmina y Tannat, los cuales refuerzan la posición estratégica de la red uruguaya en América Latina.

Alianzas en educación, inteligencia artificial y formación laboral

Durante las conversaciones se repasaron además los acuerdos de colaboración vigentes entre Google y el ecosistema educativo nacional:

  • Ceibal y UTEC: Programas de capacitación en herramientas de Google Workspace para Educación e incorporación de la inteligencia artificial Gemini.

  • Centro TUMO Uruguay: Apoyo a la sede operativa instalada en Canelones, la cual cuenta con una matrícula de 1.000 estudiantes y busca potenciar las habilidades digitales para el mercado de trabajo.

«Nada de esto ocurre por casualidad. La cooperación entre nuestro país y Google es el resultado directo del excepcional clima de inversión y de las políticas pro-innovación de Uruguay», afirmó Bhatia, quien agradeció formalmente al presidente Orsi y al país por la alianza estratégica.

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