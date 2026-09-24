Orsi habla este jueves ante la Asamblea General de la ONU

El Compromiso de Santiago ya cuenta con un grupo de trabajo organizado en cuatro mesas temáticas: seguridad, inteligencia financiera y tributaria, trazabilidad y control migratorio y control y fiscalización fronteriza. “En estas mesas, las instituciones competentes de los países participantes identificarán medidas concretas de cooperación y elaborarán un plan de acción” para “consolidar una respuesta regional coordinada y efectiva ante una amenaza que trasciende las fronteras nacionales y afecta directamente la seguridad de la ciudadanía”, señaló la cancillería chilena.

“Para nosotros, esto no es una opción, es una necesidad”, manifestó Orsi durante la reunión. “Nosotros nos necesitamos. Y es bueno saber y es bueno admitir que nuestros equipos, la gente que trabaja en los temas de seguridad de todos nuestros gobiernos, naturalmente lo hacen”, destacó el presidente. No obstante, advirtió que, como el crimen organizado corre a una velocidad “cada vez mayor”, “nuestro nivel de sintonía tiene que ser también cada vez mayor”.

Además, este miércoles el mandatario se reunió con sus pares del espacio Urupabol, los presidentes Santiago Peña (Paraguay) y Rodrigo Paz (Bolivia) y participó de un encuentro de alto nivel del Compromiso Regional de Santiago contra la Delincuencia Organizada, iniciativa promovida por el presidente de Chile, José Antonio Kast. Además, Orsi confirmó un encuentro con representantes de la empresa Praxis, que tiene un acuerdo con el proyecto inmobiliario +Colonia para instalar en el departamento su primera “sede física” de una “nación digital” con sede en Nueva York, respaldada por criptomonedas.