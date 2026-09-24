Orsi habla este jueves ante la Asamblea General de la ONU

Este jueves, el presidente de la República Yamandú Orsi, será el decimotercer orador en el tercer día del debate general del 81° período de sesiones de la ONU, que tiene por consigna “Restaurar la confianza y gestionar la transformación a fin de que las Naciones Unidas generen resultados para todos”.
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En los días previos, el mandatario se reunió en primer lugar con su par brasileño Luiz Inácio Lula da Silva; participó del "Diálogo presidencial sobre inteligencia artificial", e invitó a empresarios e inversores reunidos por Americas Society/Council of the Americas a considerar a Uruguay “para sus próximos proyectos”. “Conversen con nuestros equipos y dígannos también, con franqueza, qué debemos hacer mejor. Nuestro compromiso es escuchar, responder y sostener las reglas”, expresó Orsi en ese evento, según informó Presidencia de la República.
Compromiso de Santiago
Por su parte, en el encuentro en el marco del Compromiso de Santiago, que este miércoles reunió a los jefes de Estado de Bolivia, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay y a los cancilleres de Argentina y Ecuador, se abordó la “implementación” del espacio. Según comunicó la cancillería chilena, “la reunión permitió que los siete países reafirmaran, al más alto nivel, su voluntad política de avanzar conjuntamente en la implementación de esta iniciativa”, que fue lanzada el 28 de mayo de este año. Argentina propuso a Buenos Aires como la sede del próximo encuentro, que será en noviembre.
El Compromiso de Santiago ya cuenta con un grupo de trabajo organizado en cuatro mesas temáticas: seguridad, inteligencia financiera y tributaria, trazabilidad y control migratorio y control y fiscalización fronteriza. “En estas mesas, las instituciones competentes de los países participantes identificarán medidas concretas de cooperación y elaborarán un plan de acción” para “consolidar una respuesta regional coordinada y efectiva ante una amenaza que trasciende las fronteras nacionales y afecta directamente la seguridad de la ciudadanía”, señaló la cancillería chilena.
“Para nosotros, esto no es una opción, es una necesidad”, manifestó Orsi durante la reunión. “Nosotros nos necesitamos. Y es bueno saber y es bueno admitir que nuestros equipos, la gente que trabaja en los temas de seguridad de todos nuestros gobiernos, naturalmente lo hacen”, destacó el presidente. No obstante, advirtió que, como el crimen organizado corre a una velocidad “cada vez mayor”, “nuestro nivel de sintonía tiene que ser también cada vez mayor”.
Además, este miércoles el mandatario se reunió con sus pares del espacio Urupabol, los presidentes Santiago Peña (Paraguay) y Rodrigo Paz (Bolivia) y participó de un encuentro de alto nivel del Compromiso Regional de Santiago contra la Delincuencia Organizada, iniciativa promovida por el presidente de Chile, José Antonio Kast. Además, Orsi confirmó un encuentro con representantes de la empresa Praxis, que tiene un acuerdo con el proyecto inmobiliario +Colonia para instalar en el departamento su primera “sede física” de una “nación digital” con sede en Nueva York, respaldada por criptomonedas.