Orsi: "Uruguay está con mucha arma de fuego en la vuelta"

El presidente de la República, Yamandú Orsi, fue consultado este lunes sobre el secuestro a punta de pistola de un ómnibus de la línea 306 (Ucot) y su chofer por parte de un grupo de 50 hinchas de el Club Atlético Cerro el pasado domingo en la previa del encuentro disputado en Jardines del Hipódromo entre Danubio y los villeros.
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“Es un caso que lamentablemente se ha repetido, no de esta característica pero sabemos que a veces pueden pasar esas cosas”, señaló el presidente en una rueda de prensa realizada en el conmemoració por los dos años del Ferrocarril Central.
Orsi: "Hay que seguir afinando con los clubes"
El mandatario advirtió que “Uruguay está con mucha arma de fuego en la vuelta” y “hay que seguir afinando con los clubes, la Asociación Uruguaya de Fútbol y el Ministerio del Interior”, la seguridad entorno a los partidos de fútbol.
“Son cosas que las tenemos que evitar”, expresó Orsi, quien de todas formas valoró el “profesionalismo de la Policía”.
“Como toda corporación de trabajo puede tener dificultades pero hasta ahora tengo que decir que le pone corazón y fuerza a lo que hace”, manifestó el presidente.
Movilización de cooperativas por mayor seguridad
Las cooperativas del transporte urbano se movilizaron en la mañana de este lunes frente al Ministerio de Trabajo "ante la grave situación de seguridad vivida por un compañero, quien fue secuestrado junto con el coche por parciales identificados como hinchas de Cerro, desde el sindicato entendemos que no podemos permanecer indiferentes frente a hechos de esta gravedad", señala el comunicado emitido por la Asociación Sindical de Cooperativistas y Obreros del Transporte (ASCOT-UCOT) este domingo tras el secuestro de la unidad de la línea 306 y su conductor.
"La integridad física y la vida de nuestros compañeros y compañeras no pueden quedar libradas a la suerte. No vamos a naturalizar hechos de violencia que ponen en riesgo a quienes todos los días salen a trabajar", advierte la misiva.