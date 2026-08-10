"Fue un discurso más cercano al centro político", lo precisa "para ganar la próxima elección", dijo politólogo

Además “se distanció de prácticas políticas que se asocian a la derecha actual en América Latina” como el caso del presidente Javier Milei en Argentina, Nayib Bukele en El Salvador, o de la Espirella en Colombia “en cuanto al relacionamiento, la no descalificación o el agravio”, analizó. Repitió la célebre frase “de ser firme con las ideas, pero suave con las personas”, complementó.

El expresidente “también destacó que el Partido Nacional es un partido de gobierno” que cuenta con muchas intendencias, municipios “que también tienen responsabilidad de gobierno a nivel nacional”, indicó. “Los legisladores tienen el rol de controlar al Poder Ejecutivo, pero también de hacer propuestas”, manifestó. “Esto es importante” en un partido que “se supone que tiene vocación de gobierno”, añadió.

“Un partido que se limita a hacer oposición, se puede dar el lujo de oponerse a todas las medidas, como es la estrategia de algunos”, ahondó. Sin embargo “quién sabe lo que es estar en ese lugar, trata de no hacerle la vida imposible al gobierno”, reflexionó. En ocasiones “conviene colaborar”, expresó.

Con indirecta al presidente Orsi

En el discurso Lacalle Pou hizo una reflexión sobre la diferencia entre tener poder y tener autoridad y “fue una de las críticas con altura que le hizo al gobierno de Yamandu Orsi”, dijo Cardarello. El expresidente definió al poder “como la capacidad de hacer imponer la fuerza y el monopolio de la violencia física” en manos del Estado que es una definición clásica de ciencia política “y explicó que la autoridad se justifica a través de la confianza hacia la persona”, sostuvo. “Y agregó que la autoridad se construye a partir del carisma, más allá de los argumentos y la confianza que genere”, reseñó.

Se trata de “alguien que persuade, pero que también tiene los atributos de quien ya gobernó, es conocido y genera confianza en la población”, añadió. Por otro lado Lacalle Pou criticó “la falta de autoridad ejecutiva” y apuntó a Orsi “con que no conoce al país, cuando se refirió a la cercanía geográfica”, justificó. Eso se vincula con “la mayor presencia en el territorio” de los nacionalistas por gobernar “más departamentos y municipios”, dijo. Por ello “tendría que tener un mayor conocimiento” que sería la razón detrás del “resultado, conectar mejor con las necesidades de la mayoría”, notó.

Con coalición o no

“Creo que siempre estuvo claro que la Rendición de Cuentas se va a aprobar en general” porque se ha dado como un hecho que “de alguna manera esos dos votos que faltan iban a estar”, puntualizó. “Hay que ver en qué medida logra imponer su punto de vista” matizó. Lacalle Pou “también habló de que en el Partido Nacional hay distintas percepciones, y es un partido de hombres libres”, acotó. Aún así “lo que dice el líder, quién representa a todos obviamente tiene un peso muy importante”, opinó.

En este momento “no parece probable la posibilidad de que se concrete un lema común” o al menos “no era el momento de plantearlo”, evaluó. Cuando se están reivindicando “los 190 años de historia de un partido político” hablar de la fusión puede sonar a “la desaparición o el debilitamiento de las identidades”, analizó. “En ese sentido fue astuto de no mencionar el tema”, concluyó.

Aún así “cuando hizo la referencia a la simbología del escudo del partido” y habló de “las ideas y la unión que harán fuerza” se podría interpretar “que se refería al ámbito interno que parece bastante claro que está unido bajo su liderazgo”, indicó. Sin embargo “también podría ser una referencia sobre aquellos que tienen que comparten las ideas que se unan este electoralmente en una coalición.

La derecha radical

“Él trata de distanciarse de la derecha que está ganando lugar en América Latina”, aseguró Cardarello. “Cuando habló de que el paradigma de la Libertad tiene que ser matizado para atender las desigualdades que existen en la sociedad”, reseñó. En este sentido “fue un discurso más cercano al centro político que es lo que él precisa para ganar la próxima elección”, evaluó.

“En las redes sociales se reflejó en mensajes de desacuerdo con muchas de las cosas que dijo y llegaron a llamarlo incluso ‘el izquierdista Lacalle Pou’ o ‘el Socialdemócrata’”, refirió Cardarello. El portal de noticias La Derecha Diario, vinculado al libertarianismo argentino, tituló un artículo con la primera referencia.

Las personas “que tienen ese sentimiento están un poco embretadas”, porque la próxima elección “va a ser entre la coalición republicana y el Frente Amplio, si no votan a Lacalle Pou no definen”, reflexionó. Aún así el expresidente “puede darse el lujo de correrse un poco hacia el centro, donde está el electorado que necesita captar si quiere ganar”, agregó.

Lacalle Pou dice que su gobierno “fue humanista” y que a partir de ahora “se va a recostar más en el Estado, que es cierto que no desapareció” ni se eliminaron políticas “que algunos podía haber pretendido”, expresó. Por supuesto “es cierto que hubo recortes y un programa de ajustes”, pero el gobierno coalicionista “siempre lo justificó por el lado de la pandemia, la sequía” es decir elementos “que venían de afuera de la voluntad del gobierno”, subrayó.

El expresidente “ya había reivindicado el rol del Estado” cuando aún ejercía el cargo “e incluso frente a Milei marcó diferencias en discurso”, recordó. Particularmente en que “toda la izquierda está equivocada y que el Estado tiene que desaparecer”, describió. “Una cosa es el discurso y la práctica”, matizó. Pero por lo menos “no tiene el discurso de la derecha que está de moda en la región: antiestado, antipolítica, antipartidos”, reconoció. “Se diferenció bastante”, valoró.