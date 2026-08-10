Mariana Vázquez: "No hay antecedentes" de una escalada como la actual entre Argentina y Brasil

La especialista destacó que la gravedad de la crisis debe analizarse teniendo en cuenta el papel que Argentina y Brasil ocupan en Sudamérica. Ambos países son considerados actores centrales de los procesos de integración regional y pilares del Mercosur. “Un conflicto entre Argentina y Brasil (...) es muy grave”, señaló, al tiempo que advirtió que la ruptura de la relación bilateral tiene consecuencias que exceden a los dos gobiernos involucrados.

“El gobierno argentino no está conduciendo su política exterior”

Uno de los principales cuestionamientos de Vázquez estuvo dirigido a la orientación internacional del gobierno de Javier Milei. Según la especialista, la política exterior argentina no puede comprenderse únicamente a partir de las decisiones de la Casa Rosada, sino que debe observarse en el marco de su estrecho alineamiento con Washington. “El gobierno de la República Argentina no está conduciendo la política exterior, no está conduciendo la política de defensa, no está conduciendo la política de inserción internacional del país”, afirmó.

Para Vázquez, el actual nivel de alineamiento de Argentina con Estados Unidos e Israel “no tiene parangón”, y constituye una de las claves para interpretar la confrontación con Brasil. Desde su perspectiva, esta orientación tiene consecuencias directas para la capacidad de Argentina y de Sudamérica de desarrollar una política internacional con mayores márgenes de autonomía.

El conflicto con Brasil y la integración regional

Vázquez puso especial énfasis en el impacto que la confrontación tiene sobre la integración sudamericana. La relación estratégica entre Argentina y Brasil, explicó, constituye un componente fundamental para pensar una región con mayor autonomía, capacidad de ejercer su soberanía y consolidarse como una zona de paz. “Es un pilar fundamental para Sudamérica, para pensar Sudamérica con mayor autonomía, con mayor capacidad de ejercicio de su soberanía, a Sudamérica como zona de paz”, sostuvo.

En ese sentido, consideró particularmente preocupante que la crisis se produzca en un momento en que la región enfrenta desafíos importantes y cuando el Mercosur acaba de avanzar en un acuerdo con la Unión Europea. Para la investigadora, la confrontación entre los dos principales socios del bloque amenaza con profundizar la fragilidad de los mecanismos de integración existentes. “Estamos fracturando aún más nuestros ya débiles esquemas de integración regional”, advirtió.

La influencia de Estados Unidos

Vázquez vinculó además la tensión con Brasil con los intereses geopolíticos de Estados Unidos en la región. “¿Para qué país y para qué gobierno es deseable un cambio de este tipo en Brasil? Eso está claro”, planteó, antes de sostener que los intereses estadounidenses estarían detrás del intento de promover un cambio de gobierno en el país vecino.

Según Vázquez, Argentina busca convertirse en “el mejor alumno” entre los gobiernos de derecha que actualmente gobiernan distintos países de América Latina. Para la investigadora, esa estrategia tiene un costo regional: profundiza las divisiones existentes y debilita los espacios de coordinación entre los países sudamericanos.

En ese escenario, la crisis con Brasil deja de ser solamente una disputa diplomática entre dos gobiernos y pasa a convertirse, según su análisis, en un problema estratégico para toda Sudamérica. En palabras de la especialista, el momento exige dimensionar la gravedad de una confrontación que, por su magnitud, no encuentra antecedentes desde la restauración democrática —e incluso puede remontarse hasta 1850— y que amenaza con profundizar la fragilidad de la integración regional.