Nacional decidió respaldar la continuidad de Jorge Bava

El momento de Nacional es de crisis total, y cuando parecía haber tocado fondo, cayó derrotado ante Boston River en el inicio del Torneo Clausura y agravó el pésimo momento albo. Este lunes, se reunió la directiva tricolor y decidieron respaldar la continuidad de Jorge Bava.
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La reunión que tuvo lugar en el Gran parque Central, terminó con la decisión de mantener al entrenador pese a que algunos dirigentes se opusieron y querían un cambio en la dirección técnica. Uno de los que votó en contra fue Raúl Giuria quien renunció como Secretario General.
“Escuchamos a Jorge y, por amplia mayoría, decidimos que siga siendo entrenador. Lo sentimos con fuerza y nos dijo que tiene toda la fe para revertir el mal presente deportivo y ser campeones a fin de año. Esto se soluciona con análisis y trabajo. Entiendo al hincha; la frustración la tenemos todos, pero los antecedentes nos demuestran que cambiando de técnico tampoco hemos solucionado muchas cosas", contó Vairo tras la reunión.
"Mantenernos unidos y con tranquilidad es necesario para continuar trabajando puertas adentro. Nos estaría faltando un extremo izquierdo para completar el plantel", finalizó el presidente de Nacional.