Nacional decidió respaldar la continuidad de Jorge Bava

“Escuchamos a Jorge y, por amplia mayoría, decidimos que siga siendo entrenador. Lo sentimos con fuerza y nos dijo que tiene toda la fe para revertir el mal presente deportivo y ser campeones a fin de año. Esto se soluciona con análisis y trabajo. Entiendo al hincha; la frustración la tenemos todos, pero los antecedentes nos demuestran que cambiando de técnico tampoco hemos solucionado muchas cosas", contó Vairo tras la reunión.