Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Deportes Nacional | Bava |

no se va del tricolor

Nacional decidió respaldar la continuidad de Jorge Bava

La Comisión Directiva de Nacional decidió respaldar la continuidad de Jorge Bava al frente del plantel principal "por mayoría absoluta".

Jorge Bava continuará en Nacional.

Jorge Bava continuará en Nacional.

 Dante Fernandez / FocoUy
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

La reunión que tuvo lugar en el Gran parque Central, terminó con la decisión de mantener al entrenador pese a que algunos dirigentes se opusieron y querían un cambio en la dirección técnica. Uno de los que votó en contra fue Raúl Giuria quien renunció como Secretario General.

“Escuchamos a Jorge y, por amplia mayoría, decidimos que siga siendo entrenador. Lo sentimos con fuerza y nos dijo que tiene toda la fe para revertir el mal presente deportivo y ser campeones a fin de año. Esto se soluciona con análisis y trabajo. Entiendo al hincha; la frustración la tenemos todos, pero los antecedentes nos demuestran que cambiando de técnico tampoco hemos solucionado muchas cosas", contó Vairo tras la reunión.

"Mantenernos unidos y con tranquilidad es necesario para continuar trabajando puertas adentro. Nos estaría faltando un extremo izquierdo para completar el plantel", finalizó el presidente de Nacional.

Temas

Te puede interesar