Durazno: el acuerdo que llevó al FA por primera vez a presidir la Junta Departamental

El dirigente explicó que el acuerdo tiene antecedentes en compromisos asumidos antes de la asunción del actual intendente de Durazno y también en el resultado obtenido por el Frente Amplio en las últimas elecciones municipales. La fuerza política alcanzó por primera vez una bancada de 11 ediles, un resultado que González considera especialmente significativo para el escenario político departamental.

“Esto se enmarca en un compromiso previo a la asunción del actual intendente de Durazno y también la cantidad de votos que el Frente Amplio tuvo en la pasada elección municipal, que tuvo una elección histórica en la que por primera vez logró llegar a 11 diles”, sostuvo.

Según relató, el intendente había planteado que el segundo y tercer mandato de la Junta Departamental durante el período serían ocupados por el Frente Amplio. A ese compromiso se sumó, de acuerdo con su interpretación, el reconocimiento al crecimiento electoral de la fuerza política.

Negociaciones interpartidarias

González señaló que el entendimiento entre los partidos no implica que hayan desaparecido las diferencias políticas. Por el contrario, afirmó que existen asuntos en los que las bancadas mantienen posiciones distintas y que probablemente no logren acuerdos. El planteo, dijo, ha sido trabajar sobre aquellos puntos en los que sí pueden coincidir.

“En esta nueva administración, si bien tenemos un montón de diferencias, muchas de las cuales nos cuestan, hemos tratado de llegar a los puntitos que sí estamos de acuerdo”, explicó.

Como antecedente de esa dinámica, mencionó la discusión del último presupuesto departamental. La nueva composición de la Junta, con 11 ediles frenteamplistas, hizo que en determinadas votaciones el gobierno departamental necesitara votos de la oposición.

En particular, destacó el trabajo realizado por los dos ediles del Frente Amplio que integraban la Comisión de Hacienda. Allí, según González, se desarrolló una negociación vinculada a la aprobación de cargos de particular confianza incluidos en el presupuesto y a la asignación de recursos para obras.

“El pasado presupuesto departamental quedó marcado por un intercambio que logramos llevar adelante los dos ediles que estábamos en la Comisión de Hacienda representando el Frente Amplio, que se logró que en el presupuesto se transfirieran 60 millones de pesos para obras que el Frente Amplio le parecen importantes para el departamento de Durazno”, afirmó.

El acuerdo se produjo después de una discusión en la Comisión de Hacienda y de posteriores conversaciones con el director de Hacienda Departamental y con el intendente. González explicó que el Frente Amplio inicialmente no tenía previsto acompañar la aprobación de algunos de los cargos de particular confianza, pero que el intercambio permitió alcanzar un entendimiento.

“Después de un diálogo bastante intenso dentro de la comisión, después con el director de Hacienda Departamental, con el mismo intendente, logramos votar alguno de esos cargos de particular confianza y se logró trasponer algunos fondos para obras que para el Frente Amplio son importantes para nuestra ciudad y nuestro departamento”, contó.

Propuesta para el destino del superávit

El presidente de la Junta también planteó avanzar sobre el destino del superávit generado durante la administración anterior. Antes de asumir, el Frente Amplio propuso crear una comisión integrada por representantes de los tres partidos con presencia en la Junta Departamental para trabajar sobre el destino de esos recursos.

“La administración anterior dejó un superávit que todavía no está operativo, por decirlo de alguna manera, pero antes de asumir hicimos una propuesta de crear una comisión tripartita, los tres partidos que están representados en la junta, para poder trabajar en el superávit”.

Hasta el momento, según González, esa propuesta no tuvo respuesta. “Por ahora no hemos tenido respuesta. Al Frente Amplio le interesarían algunas obras importantes, son unos 11 millones de dólares aproximadamente. No depende de nosotros, nosotros dejamos la pelota en la cancha del Ejecutivo. Veremos cómo se va dando en los próximos meses”.