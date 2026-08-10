Deportivo Maldonado y Racing cierran la primera del Clausura

Se cierra de manera parcial la primera fecha del Torneo Clausura, cuando desde las 19:00 horas, Deportivo Maldonado reciba a Racing. El encuentro entre MC Torque y Peñarol quedó pendiente por la suspensión tras fallas en la red lumínica del Estadio Charrúa.
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El encuentro de esta tarde, que se disputará en el Estadio Domingo Burgueño Migel, contará con el arbitraje principal de Anahí Fernández quien será secundada por Andrés Nievas y Daiana Fernández, mientras que Marcio Sierra será el cuarto árbitro. En el VAR estarán Yimmy Álvarez y Alberto Píriz.
Ambos equipos son los escoltas de Peñarol en la tabla Anual, por lo que en caso de haber un ganador quedará momentáneamente en lo más alto de la tabla acumulada. En el partido por el Torneo Apertura, el triunfo fue para Deportivo Maldonado por 4 a 2 ante Racing, siendo uno de los dos encuentros que perdió el cervecero en ese torneo dónde se quedó con la copa.
La primera del Clausura
Resultados
- Cerro Largo 0-0 Juventud
- Central Español 1-0 Progreso
- Liverpool 1-0 Albion
- Danubio 0-1 Cerro
- Defensor Sporting 0-1 Wanderers
- Nacional 2-1 Boston River
- 19:00 - Deportivo Maldonado vs Racing
- susp. - MC Torque vs Peñarol