Deportivo Maldonado y Racing cierran la primera del Clausura

Ambos equipos son los escoltas de Peñarol en la tabla Anual, por lo que en caso de haber un ganador quedará momentáneamente en lo más alto de la tabla acumulada. En el partido por el Torneo Apertura, el triunfo fue para Deportivo Maldonado por 4 a 2 ante Racing, siendo uno de los dos encuentros que perdió el cervecero en ese torneo dónde se quedó con la copa.