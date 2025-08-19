Hacete socio para acceder a este contenido

Seguirán negociando

Para el ministerio de Trabajo el conflicto de la pesca "no está terminado"

Los trabajadores del Suntma reunidos en asamblea general, resolvieron continuar las instancias de diálaogo y aseguran que los tripulantes están a la orden.

Por Redacción Caras y Caretas

El Ministerio de Trabajo informó que el conflicto en la pesca no está terminado y convocó nuevamente a las empresas a retomar las negociaciones.

A más de dos meses del inicio del conflicto, la situación continúa incambiada. La Cámara de Industrias Pesqueras rechazó las propuestas del Ministerio de Trabajo, argumentando que el sindicato violó la cláusula de paz establecida en la negociación colectiva. Pese a esto, la cartera mantuvo contactos durante el los últimos días con las partes involucradas para intentar destrabar la situación.

"No etá terminado"

Hugo Barreto, subsecretario de Trabajo, señaló: “Para nosotros el conflicto no ha terminado, no es posible que una de las partes califique una cierta situación como que el conflicto no existe o que el conflicto está acabado”. En este contexto, agregó que, frente al llamado laboral de las empresas para operar los barcos con nuevos trabajadores, “más que evitar que exista la convocatoria, nosotros lo que nos importa es darle una solución adecuada para todas las partes al conflicto”.

Por su parte, el senador frenteamplista Gustavo González criticó la actitud de las empresas: “Para resolver un conflicto entre dos partes se tienen que sentar las dos partes y a mí me parece una intransigencia muy grande de la patronal decir que no discute más. Mi preocupación es que aparentemente la patronal ha dicho que va a llamar a gente a trabajar, eso puede generar problemas, ojalá que no, pero no me parece que eso ayude; al contrario, me parece que es tirarle un leñito al fuego”.

La Cámara de Industrias Pesqueras estimó que las pérdidas derivadas del conflicto, que mantiene paralizados todos los buques del puerto, alcanzan los 50 millones de dólares.

Los tripulantes están a la orden

El sindicato de la pesca (Suntma) decidió levantar el conflicto iniciado hace unos 80 días. En un comunicado de prensa emitido este lunes, los trabajadores reunidos en asamblea general, resolvieron continuar las instancias de diálaogo sobre los temas que motivaron el conflicto "con la flota operativa".

En el comunicado, la Comisión Directiva del gremio agregó: "Los tripulantes están a la orden esperando ser convocados para emprender viaje".

