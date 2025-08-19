Para el ministerio de Trabajo el conflicto de la pesca "no está terminado"

Por su parte, el senador frenteamplista Gustavo González criticó la actitud de las empresas: “Para resolver un conflicto entre dos partes se tienen que sentar las dos partes y a mí me parece una intransigencia muy grande de la patronal decir que no discute más. Mi preocupación es que aparentemente la patronal ha dicho que va a llamar a gente a trabajar, eso puede generar problemas, ojalá que no, pero no me parece que eso ayude; al contrario, me parece que es tirarle un leñito al fuego”.

La Cámara de Industrias Pesqueras estimó que las pérdidas derivadas del conflicto, que mantiene paralizados todos los buques del puerto, alcanzan los 50 millones de dólares.

Los tripulantes están a la orden

El sindicato de la pesca (Suntma) decidió levantar el conflicto iniciado hace unos 80 días. En un comunicado de prensa emitido este lunes, los trabajadores reunidos en asamblea general, resolvieron continuar las instancias de diálaogo sobre los temas que motivaron el conflicto "con la flota operativa".

En el comunicado, la Comisión Directiva del gremio agregó: "Los tripulantes están a la orden esperando ser convocados para emprender viaje".