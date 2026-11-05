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Sociedad despedida | Palacio Legislativo |

El último adios al científico

La emotiva despedida a Gonzalo Moratorio en el Salón de los Pasos Perdidos del Parlamento

Las puertas del Palacio Legislativo estuvieron abiertas desde las 15 para despedir al científico Gonzalo Moratorio, fallecido este jueves a sus 44 años.

Velatorio de Gonzalo Moratorio en el Palacio Legislativo.

Velatorio de Gonzalo Moratorio en el Palacio Legislativo.

 Gastón Britos / FocoUy
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Por Redacción Caras y Caretas

Este jueves 5 de noviembre desde las 15 hasta las 19:30 se realiza, en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo, el velatorio del reconocido científico Gonzalo Moratorio, quien murió este jueves a los 44 años, que falleció por un glioblastoma (un tumor cerebral agresivo), que le fue diagnosticado en 2025.

Varios jerarcas del Poder Ejecutivo y exautoridades gubernamentales estuvieron presentes en la despedida del científico, entre ellos la vicepresidenta de la República, Carolina Cosse -quien hora antes invitó a todas y todos a despedir "a tan noble científico de nuestro país”-, el expresidente Luis Lacalle Pou, el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño y el exministro Isaac Alfie.

Su labor en la pandemia y el reconocimiento internacional

Moratorio fue responsable del Laboratorio de Evolución Experimental de Virus del Institut Pasteur de Montevideo y profesor de virología en la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República.

Durante la pandemia de covid-19, Moratorio lideró, junto con la viróloga Pilar Moreno y otros colegas, el desarrollo de los test nacionales de diagnóstico, una herramienta clave para el control del virus en el país.

En 2020, la revista Nature incluyó al uruguayo entre los diez científicos más destacados del mundo.

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