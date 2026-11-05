La emotiva despedida a Gonzalo Moratorio en el Salón de los Pasos Perdidos del Parlamento

Este jueves 5 de noviembre desde las 15 hasta las 19:30 se realiza, en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo, el velatorio del reconocido científico Gonzalo Moratorio, quien murió este jueves a los 44 años, que falleció por un glioblastoma (un tumor cerebral agresivo), que le fue diagnosticado en 2025.