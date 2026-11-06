Familia de Sebastián Marset envió flores al Palacio Legislativo por la muerte de Moratorio

El hermano representa legalmente a Sebastián Marset

Este gesto floral vinculó de forma directa el dolor institucional por la pérdida del científico con un complejo entramado de notoriedad pública y judicial que rodea a su entorno familiar. El hermano de Gonzalo Moratorio es el reconocido abogado penalista Santiago Moratorio, quien ejerce la defensa legal y representación directa de la familia de Sebastián Marset, uno de los narcotraficantes uruguayos más buscados y mediatizados de los últimos años a nivel internacional. Marset se encuentra actualmente privado de libertad en los Estados Unidos tras haber sido capturado en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), jurisdicción en la cual permaneció largo tiempo en condición de prófugo de la Justicia.