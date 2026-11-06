Familia de Sebastián Marset envió flores al Palacio Legislativo por la muerte de Moratorio

El Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo de Uruguay se convirtió este jueves en el escenario de una masiva y sentido despedida institucional y popular para el reconocido virólogo y investigador Gonzalo Moratorio, quien falleció a los 44 años de edad tras una intensa batalla contra un agresivo tumor cerebral. La partida del científico, recordado por su rol fundamental durante la emergencia sanitaria de la COVID-19 y sus distinciones internacionales, ha conmovido profundamente a la sociedad uruguaya, al ámbito académico y al sistema político nacional.
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Las puertas del Parlamento Nacional abrieron sus puertas para recibir los restos mortales del investigador del Institut Pasteur de Montevideo y profesor de la Universidad de la República, en un velatorio que congregó a familiares, colegas, autoridades de gobierno y ciudadanos autoconvocados. Entre las múltiples muestras de condolencia, arreglos florales y coronas fúnebres enviadas por instituciones, allegados y personalidades de distintos sectores que poblaron el recinto legislativo, llamó particularmente la atención pública la presencia de una corona de flores firmada con la leyenda explícita "Familia Marset".
El hermano representa legalmente a Sebastián Marset
Este gesto floral vinculó de forma directa el dolor institucional por la pérdida del científico con un complejo entramado de notoriedad pública y judicial que rodea a su entorno familiar. El hermano de Gonzalo Moratorio es el reconocido abogado penalista Santiago Moratorio, quien ejerce la defensa legal y representación directa de la familia de Sebastián Marset, uno de los narcotraficantes uruguayos más buscados y mediatizados de los últimos años a nivel internacional. Marset se encuentra actualmente privado de libertad en los Estados Unidos tras haber sido capturado en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), jurisdicción en la cual permaneció largo tiempo en condición de prófugo de la Justicia.
El velatorio en el Palacio Legislativo se desarrolló con acceso público a través de la entrada principal de la Avenida Del Libertador, permitiendo que cientos de personas rindieran tributo a quien dedicó su vida al avance de la ciencia nacional y la salud pública.