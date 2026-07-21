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Política Peirano Basso | libertad | cárcel

Se extinguió

Jorge Peirano Basso compró su libertad definitiva por 25.000 dólares

El juez Raúl Florentín había condenado al exbanquero uruguayo Jorge Peirano Basso a dos años de cárcel por lesión de confianza.

Jorge Peirano Basso

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Según informan hoy varios medios paraguayos el banquero Jorge Peirano Basso logró la extinción definitiva de su condena sin haber estado preso nunca pagando 25.000 dólares.

Resolución judicial

La resolución de la jueza de Ejecución Sandra Kirchhofer verificó que Jorge Peirano Basso fue condenado a la pena privativa de libertad de dos años, “por la comisión del hecho punible de Lesión de Confianza, siendo beneficiado con la suspensión a prueba de la ejecución de la condena, imponiéndole ciertas reglas de conductas a cumplir durante el periodo de tiempo de dos años”.

“El 19 de agosto de 2024, el Juzgado tuvo por recibida la presente causa, establece como culminación del periodo probatorio en fecha 19 de julio de 2026, notifica e íntima a Jorge Peirano Basso a que en el plazo de 72 horas, presente constancia que acredite el cumplimiento de las reglas de conductas establecidas.- De acuerdo al informe de la Actuaria judicial, de las constancias de autos se verifica que el condenado ha cumplido las obligaciones y reglas de conductas establecidas por S.D. Nº 66 de fecha 19 de julio de 2024, y a la fecha el periodo de prueba se halla vencido (19 de julio de 2026), no siendo revocada la suspensión a prueba de la ejecución de la condena”, dice la sentencia..

Agrega que “de acuerdo al informe de la Actuaria judicial y las constancias obrante en autos, a la fecha el periodo de prueba se halla vencido (19 de julio de 2026), sin que el beneficio haya sido revocado o el periodo de prueba ampliado. Igualmente, se observa que Peirano Basso ha cumplido con las reglas de conductas impuestas por el juzgado de origen, por lo que a criterio de esta magistratura corresponde declarar la extinción de la pena por el vencimiento del plazo de conformidad a las disposiciones legales citadas anteriormente.”.

El juez Raúl Florentín había condenado al exbanquero uruguayo a dos años de cárcel por lesión de confianza, con suspensión condicional del procedimiento en el marco de la causa por el perjuicio a Fondos Mutuos Banalemán, respecto a 286 víctimas. Una de las medidas impuestas contempla la donación de G 150.000.000 (unos 25.000 dólares) como reparación del daño social causado, a diferentes instituciones.

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