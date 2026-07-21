Jorge Peirano Basso compró su libertad definitiva por 25.000 dólares

Agrega que “de acuerdo al informe de la Actuaria judicial y las constancias obrante en autos, a la fecha el periodo de prueba se halla vencido (19 de julio de 2026), sin que el beneficio haya sido revocado o el periodo de prueba ampliado. Igualmente, se observa que Peirano Basso ha cumplido con las reglas de conductas impuestas por el juzgado de origen, por lo que a criterio de esta magistratura corresponde declarar la extinción de la pena por el vencimiento del plazo de conformidad a las disposiciones legales citadas anteriormente.”.

El juez Raúl Florentín había condenado al exbanquero uruguayo a dos años de cárcel por lesión de confianza, con suspensión condicional del procedimiento en el marco de la causa por el perjuicio a Fondos Mutuos Banalemán, respecto a 286 víctimas. Una de las medidas impuestas contempla la donación de G 150.000.000 (unos 25.000 dólares) como reparación del daño social causado, a diferentes instituciones.