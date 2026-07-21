Gobierno anunció modificaciones en las AFAP con el objetivo de mejorar las jubilaciones

"El objetivo son los afilados"

A su vez Oddone descartó la creación de un nuevo organismo estatal que centralice la gestión de las cuentas personales tal como estaba previsto en el Diálogo Social y que había causado polémica en la oposición y en las propias administradoras. "Lo que estamos poniendo sobre la mesa es un avance en la centralización de la gestión de la información, de la contratación de seguros y del régimen de asignación de afiliados. Las otras sugerencias contenidas en el Diálogo Social no forman parte, por el momento, de las iniciativas que el Poder Ejecutivo está promoviendo para incluir eventualmente en un proyecto de ley", aseguró.

De todos modos, marcó que "las AFAP siguen siendo las responsables del manejo del fondo de ahorro previsional y mantienen el vínculo con los afiliados pero "lo que sí cambia es que tendrán que colaborar con un sistema integrado de información, de manera que los ciudadanos y los afiliados puedan conocer mejor y más tempranamente cuáles son las opciones del sistema".

"Actualmente, una persona que tiene menos de 58 años no está en condiciones de conocer en los dos pilares —reparto y capitalización— cuáles serán sus condiciones de retiro. Con la integración del sistema como la estamos concibiendo, una persona de 40 o 45 años, o incluso menos, podría planificar su vida dentro del sistema previsional y decidir si le conviene tener otro trabajo, hasta qué edad trabajar o continuar aportando. Creemos que la centralización de la información, de su gestión, de la contratación de seguros, de la elección de los afiliados y de su distribución dentro del sistema introducirá mejoras notorias. Acá el objetivo no son las AFAP. El objetivo central son los afiliados", apuntó.