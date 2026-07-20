¿En qué posición del ranking FIFA quedó Uruguay después del Mundial?

La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) ha hecho oficial la actualización de su ranking masculino de selecciones tras la conclusión de la Copa Mundial 2026, dejando un nuevo líder en la cima del fútbol mundial. España se ha encaramado al primer puesto, desplazando a Argentina a la segunda posición tras vencerla por 1-0 en la gran final del torneo.