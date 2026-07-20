¿En qué posición del ranking FIFA quedó Uruguay después del Mundial?

La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) ha hecho oficial la actualización de su ranking masculino de selecciones tras la conclusión de la Copa Mundial 2026, dejando un nuevo líder en la cima del fútbol mundial. España se ha encaramado al primer puesto, desplazando a Argentina a la segunda posición tras vencerla por 1-0 en la gran final del torneo.
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Con esta consagración, el conjunto español asciende desde el segundo escalón para tomar el testigo de la albiceleste en la cúspide internacional.
Movimientos clave en el Top 10
Detrás de España y Argentina, la parte alta de la tabla experimenta ajustes moderados pero significativos:
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Estabilidad en el podio: Francia e Inglaterra mantienen la tercera y cuarta posición, respectivamente, sin cambios tras su desempeño en la cita mundialista.
Ascensos estratégicos: Brasil escala un peldaño para situarse en la quinta posición, seguido por Marruecos, que también sube un lugar y se consolida en el sexto puesto.
Uruguay cede terreno y Noruega protagoniza el gran salto
La cara amarga de la actualización la firma Uruguay, que tras su eliminación prematura del torneo sufrió un marcado descenso de varias posiciones pasando desde el lugar 16 al puesto 20.
Por el contrario, la gran sorpresa de la jornada la protagoniza la selección de Noruega. El conjunto escandinavo registró el mayor ascenso del periodo al escalar 12 posiciones, alcanzando el puesto 19 y superando por un margen mínimo al combinado charrúa.