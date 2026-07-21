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Política PIT-CNT | seguridad social | Poder Ejecutivo

Reuniones imprevistas

El PIT-CNT se reúne con el gobierno para intercambiar sobre los anuncios vinculados a la Seguridad Social

El Poder Ejecutivo prevé habilitar la inversión en el extranjero por parte de las AFAPs, algo que no estaba dentro de los acuerdos del Diálogo Social en el que participó el PIT-CNT.

El PITCNT se reúne con el gobierno por el resultado del Diálogo Social

El PITCNT se reúne con el gobierno por el resultado del Diálogo Social
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Por Agustín Büchner

Parte del secretariado ejecutivo del PIT-CNT se encuentra reunido al mediodía del martes con autoridades de gobierno para analizar los cambios a la seguridad social que el Poder Ejecutivo va a impulsar. En el encuentro participan el ministro de Economía, Gabriel Oddone, el viceministro Martin Vallcorba, el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Rodrigo Arim, y el subdirector Jorge Polgar según pudo saber Caras y Caretas en base a fuentes sindicales y de gobierno.

Reuniones imprevistas

El trasfondo de la reunión se relaciona a la postura del gobierno ante las recomendaciones emanadas del Diálogo de la Seguridad Social que finalizó hace dos meses. Posteriormente a ese proceso deliberativo que transcurrió durante un año, el gobierno analizó los resultados “con diversos agentes financieros relevantes del mercado de deuda pública uruguaya” según señaló un comunicado del Ministerio de Economía y Finanzas y la OPP el día de ayer. El Poder Ejecutivo informó que tipo de modificaciones legales va a impulsar y entre ellas, se destaca la propuesta de modificar el portafolio de inversiones de las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (Afap), habilitando progresivamente las inversiones en mercados extranjeros.

Luego de la reunión con el gobierno, sesionará el encuentro semanal del Secretariado Ejecutivo de la central sindical para analizar los diversos anuncios y tomar postura. La dirigente Nathalie Barbé, una de las voceras del Plebiscito de la Seguridad Social, y delegada del PIT-CNT ante el Diálogo Social, rechazó participar de la reunión con el gobierno. En la reunión también participa el director social electo por los trabajadores en el Banco de Previsión Social, Carlos Clavijo, también delegado de la central al Diálogo Social.

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