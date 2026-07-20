Echaron a Juan Ramón Carrasco de un programa en vivo por exabrupto en cruce con Sofía Romano

Lejos de dejar pasar el episodio, Sofía Romano confrontó a Carrasco de inmediato y rechazó de forma tajante la falta de respeto profesional y personal sufrida en el estudio:

"Sos un ordinario. ¿Estás hablando de mí?... A mí no me vas a venir a decir mal atendida al aire", le recriminó la periodista.

Romano cuestionó además la incoherencia del entrenador al presentarse como una persona respetuosa y no demostrarlo en la práctica: "Hablaste de que sos un tipo respetuoso y evidentemente no cumplís con tus palabras. porque venir a decirme a mi que soy mal atendida..."

Asimismo, la comunicadora analizó el trasfondo de la agresión y remarcó la importancia de poner límites a estas actitudes en la comunicación actual:

"Es una dinámica ancestral la de que un varón, frente a una mujer que no le sigue una joda o no le hace sonrisita, piense que es una 'mal cogida'. Que me pase al aire me parece una locura. En 2026 estas cosas ya no están bien; hay que marcarlas, no hay que contagiarlas".

La intervención de Alejandro Fantino y la incomodidad en el set

Desde su participación remota, Alejandro Fantino se desmarcó de la actitud de Carrasco y respaldó de manera contundente a su colega de panel. Fantino le exigió al técnico que reconociera su error y pidiera disculpas:

"Juan, estuviste mal. Aceptalo... Yo creo que deberías pedirle disculpas... no va, Juan, no va. Se fue la moto. Te lo digo con absoluto respeto, pero estuviste muy mal", manifestó el conductor argentino, agregando que la situación le generaba una profunda incomodidad: "Me cayó para el orto a mí también. Te invitamos con respeto, estábamos felices de que vinieras y estoy muy incómodo con lo que pasó".

A lo largo del cruce, Fantino intentó dar por terminada la intervención de Carrasco solicitando a la producción "cerrar la persiana" y cortar el segmento. Finalmente, ante la escalada del tenso momento, aclaró su postura remota respecto a la conducción del espacio: "Yo estoy lejos, el canal no es mío y hagan lo que quieran, pero a mí me cayó para el orto y estoy muy incómodo".

La justificación y las disculpas de Carrasco

Ante el rechazo unánime del equipo, Juan Ramón Carrasco intentó desligarse del impacto de sus" palabras argumentando un problema de "interpretación":

"No sé para dónde fuiste, pero si lo interpretaste mal... ", alegó el exfutbolista. El programa siguió y parecía reencausarse, pero Fantino cortó la dinámica para decir que se sentía incómodo con lo que había pasado "no tengo mas ganas de compartir un minuto al aire con Carrasco, si queres quedarte quedate, me voy yo". Carrasco respondió que el se retiraba y Fantino recogio el guante: "listo andate entonces".

Luego de unos minutos más de intercambio Juan Ramón y terminó retirándose del estudio y salió del aire.