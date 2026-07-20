Nacional cierra a Santiago Silva a 24 horas de jugar por la Sudamericana

Pero no sería el único. Además, volvió a la carga por el extremo de Montevideo City Torque Esteban Obregón y se puede cerrar en las próximas horas. En principio el tricolor había ofrecido 600.000 dólares por el 40% del pase, pero la oferta había sido rechazada por el ciudadano. Sin embargo, Nacional no se baja de la negociación y pretende llegar a un acuerdo económico con el grupo City.

Bava y la derrota con Wanderers

El técnico de Nacional Jorge Bava tuvo un encontronazo con algún periodista a la salida del Gran Parque Central luego de la derrota. Un periodista le preguntó sobre el partido y como lo había analizado y el entrenador respondió: “El análisis va a ser en privado. Era un partido que teníamos que ganar. No ganamos y punto; se perdió”.

El periodista repreguntó y a Bava no le gustó: “Acabo de decir, el análisis lo voy a hacer en la interna. Vamos a ver el partido y evaluar. No te va a servir a vos de excusa si empezamos bien, si empezamos mal o la forma de partido”.

Consultado sobre el animo del equipo y un poco ofuscado, Bava dijo “no, yo…A ver…si no, voy a volver a repetir lo que les dije a ellos. No voy a hacer análisis deportivo. Presión tenemos siempre acá; estamos en el cuadro más grande del Uruguay; hay presión. No quiero que quede como una excusa. Lo que se hizo bien no sirve de nada, porque no se ganó”, aseguró.

“Las decisiones de un entrenador siempre son cuestionadas, y más en un equipo grande”, finalizó.