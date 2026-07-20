Nacional cierra a Santiago Silva a 24 horas de jugar por la Sudamericana

Nacional volvió a perder una vez más encendió las alarmas en Nacional. El viernes el tricolor cayó como local ante Wanderers por el Intermedio, y existe preocupación de cara al partido de este martes ante Tigre por la Copa Sudamericana.
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El equipo de Jorge Bava sigue sin mostrar una evolución en su juego y continúa perdiendo posiciones en la Tabla Anual.
El bajo nivel del equipo llevó a que la directiva se activara nuevamente en el mercado de pases y hay un jugador que está prácticamente. Nos referimos al volante uruguayo Santiago Silva de 21 años que juega en Huachipato de Chile. El futbolista se inició en Danubio, pasó a los trasandinos en 2024 y ahora firmaría un préstamo por un año y medio con los tricolores.
Pero no sería el único. Además, volvió a la carga por el extremo de Montevideo City Torque Esteban Obregón y se puede cerrar en las próximas horas. En principio el tricolor había ofrecido 600.000 dólares por el 40% del pase, pero la oferta había sido rechazada por el ciudadano. Sin embargo, Nacional no se baja de la negociación y pretende llegar a un acuerdo económico con el grupo City.
Bava y la derrota con Wanderers
El técnico de Nacional Jorge Bava tuvo un encontronazo con algún periodista a la salida del Gran Parque Central luego de la derrota. Un periodista le preguntó sobre el partido y como lo había analizado y el entrenador respondió: “El análisis va a ser en privado. Era un partido que teníamos que ganar. No ganamos y punto; se perdió”.
El periodista repreguntó y a Bava no le gustó: “Acabo de decir, el análisis lo voy a hacer en la interna. Vamos a ver el partido y evaluar. No te va a servir a vos de excusa si empezamos bien, si empezamos mal o la forma de partido”.
Consultado sobre el animo del equipo y un poco ofuscado, Bava dijo “no, yo…A ver…si no, voy a volver a repetir lo que les dije a ellos. No voy a hacer análisis deportivo. Presión tenemos siempre acá; estamos en el cuadro más grande del Uruguay; hay presión. No quiero que quede como una excusa. Lo que se hizo bien no sirve de nada, porque no se ganó”, aseguró.
“Las decisiones de un entrenador siempre son cuestionadas, y más en un equipo grande”, finalizó.