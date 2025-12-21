Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Política

rechazo total

PCU considera inaceptables los proyectos de Goñi y Bordaberry para beneficiar a represores presos

Para el Partido Comunista los responsables de crímenes de lesa humanidad durante la pasada dictadura, "deben cumplir su condena”.

Comunistas contra proyectos que benefician a represores presos.

Comunistas contra proyectos que benefician a represores presos.
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Fabián Tapia

El Partido Comunista (PCU) rechazó y consideró inaceptables, los proyectos de ley impulsados por el senador colorado Pedro Bordaberry y el diputado blanco Rodrigo Goñi destinados a beneficiar a los militares condenados por delitos de lesa humanidad con la prisión domiciliaria.

Indica el PCU que ambos proyectos parten de la “inaceptable” premisa de “igualar la situación de las víctimas y los victimarios y buscar reinstalar una versión de la historia que justifica la impunidad”.

“Quienes están cumpliendo condena fueron juzgados y condenados con todas las garantías y cumplen prisión en condiciones privilegiadas con respecto al resto de la población carcelaria de nuestro país”, recuerda el PCU.

En esta línea señala que la legislación nacional “establece la posibilidad de la prisión domiciliaria ante problemas comprobados de salud o riesgo”, y recuerda que “algunos de los represores se acogieron a ese beneficio, no se necesita ningún proyecto de ley para contemplar esas situaciones potenciales”.

Militares deben cumplir condena

Sobre la propuesta de crear una Comisión de Reconciliación, indica el PCU que “gracias a la lucha de nuestro pueblo y al apoyo de todos los partidos políticos, hay una institucionalidad funcionando, en varios niveles, que debe ser respaldada y apoyada en su tarea, si hay datos existe dónde y cómo aportarlos, con todas las garantías, lo que no han demostrado los represores es voluntad de aportarlos”.

Para los comunistas estas iniciativas revisionistas “buscan confundir y debilitar la lucha que lleva adelante nuestro pueblo y el mayoritario y creciente respaldo en nuestra sociedad al reclamo de Verdad y Justicia”.

“Como lo hicimos en nuestro recién culminado XXXIII Congreso, refirmamos nuestra posición, que es la del FA y de todo el movimiento popular, de compromiso con la lucha contra la impunidad, por memoria, verdad y justicia, nunca más dictadura ni terrorismo de Estado y con la necesidad de que los peores criminales de nuestra historia, responsables de crímenes de lesa humanidad contra nuestro pueblo, deben cumplir su condena”, finaliza.

Declaracion-PCU-Impunidad

Dejá tu comentario

Te puede interesar