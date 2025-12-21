PCU considera inaceptables los proyectos de Goñi y Bordaberry para beneficiar a represores presos

En esta línea señala que la legislación nacional “establece la posibilidad de la prisión domiciliaria ante problemas comprobados de salud o riesgo”, y recuerda que “algunos de los represores se acogieron a ese beneficio, no se necesita ningún proyecto de ley para contemplar esas situaciones potenciales”.

Militares deben cumplir condena

Sobre la propuesta de crear una Comisión de Reconciliación, indica el PCU que “gracias a la lucha de nuestro pueblo y al apoyo de todos los partidos políticos, hay una institucionalidad funcionando, en varios niveles, que debe ser respaldada y apoyada en su tarea, si hay datos existe dónde y cómo aportarlos, con todas las garantías, lo que no han demostrado los represores es voluntad de aportarlos”.

Para los comunistas estas iniciativas revisionistas “buscan confundir y debilitar la lucha que lleva adelante nuestro pueblo y el mayoritario y creciente respaldo en nuestra sociedad al reclamo de Verdad y Justicia”.

“Como lo hicimos en nuestro recién culminado XXXIII Congreso, refirmamos nuestra posición, que es la del FA y de todo el movimiento popular, de compromiso con la lucha contra la impunidad, por memoria, verdad y justicia, nunca más dictadura ni terrorismo de Estado y con la necesidad de que los peores criminales de nuestra historia, responsables de crímenes de lesa humanidad contra nuestro pueblo, deben cumplir su condena”, finaliza.