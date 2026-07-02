Pereira: "Explicamos muy mal y los avances del gobierno no están llegando con claridad"

Pereira respaldó utilización de blindados

En otro orden, el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, respaldó la utilización de vehículos blindados del Ejercito para reforzar tareas de seguridad pública, aunque marcó distancia con una eventual participación de militares en funciones policiales y aseguró que se opondría si el gobierno avanzara en esa dirección.

Durante una entrevista en el streaming Vos en Agenda (MVD Films), Pereira sostuvo que la discusión generó confusión por la forma en que fue comunicada y reconoció que el gobierno tuvo dificultades para explicar la medida. "Lo explicamos tan mal que lo hemos tenido que reexplicar como 30 veces", afirmó.

El dirigente insistió en que la iniciativa no implica militarizar la seguridad pública, sino aprovechar recursos materiales que ya posee el Estado. "Al vecino que va a ver una tanqueta militar va a ver una igualita que era policial. Lo que hay que cambiarle es el símbolo", señaló.

Pereira fue enfático al diferenciar el uso de vehículos militares de la participación de efectivos de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interna. "Si nosotros estuviéramos militarizando a la Policía, yo estaría protestando en la calle. Hubiera renunciado a la presidencia del Frente Amplio y estaría protestando en la calle", aseguró.

El presidente de la fuerza política sostuvo que los militares tienen una formación que "no está dada para la seguridad pública interna" y advirtió que en otros países ese tipo de experiencias "ha generado desastres". No obstante, consideró que eso no impide utilizar vehículos blindados cuando las circunstancias lo requieren.