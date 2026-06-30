Se incorporó Calvo y Nacional va con todo por Martirena

Ese es un factor importante y la dirigencia buscar jugar con el sentimiento del futbolista y lograr tenerlo en la segunda mitad del año.

Martirena de 26 años debutó en el 2021 con Liverpool, equipo con el cual salió campeón uruguayo en el 2021 y ganó la. Supercopa 2023.

En el 2023 fue vendido a Racing de Avellaneda y con la academia salió campeón de la Copa Sudamericana 2024 y la Recopa 2025, siendo una de las figuras del equipo de Gustavo Costas.

Llegó Francisco Calvo

Uno que si esta ya en Montevideo y a la orden de Jorge Bava es el costarricense Francisco Calvo. El nuevo zaguero tricolor llego a la capital y habló sobre el nuevo desafío con la camiseta del albo.

"Estoy muy feliz, muy ilusionado, con muchas ganas de empezar ya. Sé al gran club que vengo, un club con una historia impresionante. Tomo este reto con mucha responsabilidad y con ganas de hacerlo de la mejor manera", aseguró.

Y continuó: "Empezó por Jorge Bava el contacto y luego me llamó Sebastián Eguren. Empezaron a hablar con mi representante y la verdad estoy muy agradecido con Jorge y con todos los directivos que hicieron posible mi llegada. Estoy muy feliz".

"Tengo clarísimo lo que se está jugando Nacional. Vengo con muchas ganas de aportar y de dar mi mejor versión para que, junto con los refuerzos y el plantel bueno que ya tiene el club, podamos conseguir nuestros objetivos", finalizó.