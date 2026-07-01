Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Política

sigue a la baja

Desaprobación de la gestión de Orsi se mantiene por encima del 50%, según encuesta Factum

Mientras la desaprobación se mantiene alta, la aprobación no logra despegar y se ubica en el entorno del 24%.

Sigue alta la desaprobación.

Sigue alta la desaprobación.

 Dante. Fernandez / FocoUy
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción Caras y Caretas

Una nueva encuesta, esta vez de la consultora Factum, volvió a revelar el alto nivel de desaprobación de la gestión del presidente Yamandú Orsi. De acuerdo a datos divulgados en VTV Noticias por el director de la encuestadora, Eduardo Bottinelli, el 56% desaprueba la gestión, el 24% la aprueba y 20% respondió que no aprueba ni desaprueba.

Botinelli señaló la opinión sobre el gobierno atraviesa “un proceso de caída de la aprobación y aumento sistemático de la desaprobación”. Para el analista, esto se explica, en parte, por una caída en las dos últimas mediciones de la aprobación entre quienes votaron al Frente Amplio (FA) en las elecciones de octubre de 2024.

20260701_1

Analizando este grupo, el estudio indica que un 52% aprueba la gestión, mientras que un 23% la desaprueba y un 25% no aprueba ni desaprueba. En cambio, un 86% de quienes votaron por los partidos de la coalición en 2024 desaprueban la actual administración, con 12% que considera que ni aprueba ni desaprueba, y tan solo un 2% la ve con buenos ojos.

Alta desaprobación

“El presidente se encuentra en el nivel más bajo de aprobación desde que asumió, donde no solo registra niveles bajos de aprobación entre los votantes de oposición, si no que ha tenido un descenso de aprobación entre sus propios votantes, no es habitual que poco más de la mitad de los votantes oficialistas aprueben la gestión”, indica Factum.

20260701_2

Encuesta en junio

El relevamiento fue realizado entre el 6 y el 20 de junio, con una muestra de 900 casos por teléfono celular. Así, incluyó la polémica generada en torno a la compra de la camioneta por parte de Orsi a una semana de asumir como presidente.

Los resultados van en línea con sondeos anteriores. Hace un mes, una encuesta de Opción Consultores relativa al segundo trimestre de 2026 (realizada entre abril y mayo), el 20% de los uruguayos aprueba la labor del gobierno de Yamandú Orsi y 48% la desaprueba, deteriorándose la imagen de la gestión respecto al trimestre anterior.

Posteriormente, un sondeo de la consultora Cifra indicó que el 20% aprueba el desempeño de Orsi como presidente y el 65% lo desaprueba. Un 12% adicional ni aprueba ni desaprueba, y sólo 3% no tiene opinión.

Te puede interesar