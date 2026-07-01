Desaprobación de la gestión de Orsi se mantiene por encima del 50%, según encuesta Factum

Analizando este grupo, el estudio indica que un 52% aprueba la gestión, mientras que un 23% la desaprueba y un 25% no aprueba ni desaprueba. En cambio, un 86% de quienes votaron por los partidos de la coalición en 2024 desaprueban la actual administración, con 12% que considera que ni aprueba ni desaprueba, y tan solo un 2% la ve con buenos ojos.

Alta desaprobación

“El presidente se encuentra en el nivel más bajo de aprobación desde que asumió, donde no solo registra niveles bajos de aprobación entre los votantes de oposición, si no que ha tenido un descenso de aprobación entre sus propios votantes, no es habitual que poco más de la mitad de los votantes oficialistas aprueben la gestión”, indica Factum.

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Encuesta en junio

El relevamiento fue realizado entre el 6 y el 20 de junio, con una muestra de 900 casos por teléfono celular. Así, incluyó la polémica generada en torno a la compra de la camioneta por parte de Orsi a una semana de asumir como presidente.

Los resultados van en línea con sondeos anteriores. Hace un mes, una encuesta de Opción Consultores relativa al segundo trimestre de 2026 (realizada entre abril y mayo), el 20% de los uruguayos aprueba la labor del gobierno de Yamandú Orsi y 48% la desaprueba, deteriorándose la imagen de la gestión respecto al trimestre anterior.

Posteriormente, un sondeo de la consultora Cifra indicó que el 20% aprueba el desempeño de Orsi como presidente y el 65% lo desaprueba. Un 12% adicional ni aprueba ni desaprueba, y sólo 3% no tiene opinión.