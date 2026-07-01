Seguridad y comercio destacaron en encuentro entre Orsi y Kast

El presidente Yamandú Orsi y su homólogo de Chile, José Antonio Kast, sostuvieron este miércoles un encuentro bilateral en Montevideo en el que abordaron la cooperación en seguridad, el fortalecimiento del comercio regional y la coordinación en foros multilaterales como el Mercosur y la Celac.
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"Con el presidente Kast abordamos temas que obedecen a preocupaciones que todos hemos tenido o tenemos en este momento, por supuesto, el intercambio comercial, las relaciones entre los países, pero también temas muy precisos que agradecemos que el gobierno de Chile haya puesto sobre la mesa, como la seguridad y la necesidad de articulación regional en esta materia", señaló Orsi durante la conferencia de prensa posterior al encuentro.
Orsi valoró las propuestas impulsadas por Chile, entre ellas iniciativas en materia de seguridad regional, como el denominado Acuerdo de Santiago, agrupación que une a los países de la región contra el crimen organizado, así como la cooperación en el corredor bioceánico, en materia de pesca y asuntos vinculados a la Antártica.
En esa línea, Orsi sostuvo que los países sudamericanos deben ampliar sus mecanismos de integración más allá del Mercosur, incorporando a naciones como Chile, Colombia, Ecuador y Bolivia en esquemas de coordinación más amplios.
Kast agradecido
Por su parte, el presidente chileno agradeció la recepción y destacó la histórica relación bilateral entre ambos países, más allá de los signos políticos de sus gobiernos, afirmando que existe una coincidencia en la defensa de la democracia y el bienestar de la ciudadanía.
"Más allá de lo político nos une la defensa de la democracia y el bienestar de nuestros compatriotas", señaló Kast.
El mandatario chileno advirtió sobre el avance del crimen organizado transnacional en la región y llamó a fortalecer la cooperación entre Estados para enfrentar este fenómeno, destacando la necesidad de normas comunes y coordinación regional.
Avances en integración
Kast valoró también los avances en materia de integración económica, cooperación sectorial y acuerdos en áreas como agricultura, pesca, logística y colaboración naval, así como el trabajo conjunto en foros internacionales vinculados a la sostenibilidad y la biodiversidad marina.
"Queremos recuperar la senda del crecimiento, aprender de las experiencias mutuas y fortalecer la cooperación en minería, astronomía y Antártica, siempre respetando la democracia", afirmó.
El encuentro se enmarcó en la agenda de reuniones bilaterales de ambos países en el contexto de la reciente Cumbre del Mercosur realizada en Paraguay, en la que participaron ambos mandatarios.