Seguridad y comercio destacaron en encuentro entre Orsi y Kast

En esa línea, Orsi sostuvo que los países sudamericanos deben ampliar sus mecanismos de integración más allá del Mercosur, incorporando a naciones como Chile, Colombia, Ecuador y Bolivia en esquemas de coordinación más amplios.

Kast agradecido

Por su parte, el presidente chileno agradeció la recepción y destacó la histórica relación bilateral entre ambos países, más allá de los signos políticos de sus gobiernos, afirmando que existe una coincidencia en la defensa de la democracia y el bienestar de la ciudadanía.

"Más allá de lo político nos une la defensa de la democracia y el bienestar de nuestros compatriotas", señaló Kast.

El mandatario chileno advirtió sobre el avance del crimen organizado transnacional en la región y llamó a fortalecer la cooperación entre Estados para enfrentar este fenómeno, destacando la necesidad de normas comunes y coordinación regional.

Avances en integración

Kast valoró también los avances en materia de integración económica, cooperación sectorial y acuerdos en áreas como agricultura, pesca, logística y colaboración naval, así como el trabajo conjunto en foros internacionales vinculados a la sostenibilidad y la biodiversidad marina.

"Queremos recuperar la senda del crecimiento, aprender de las experiencias mutuas y fortalecer la cooperación en minería, astronomía y Antártica, siempre respetando la democracia", afirmó.

El encuentro se enmarcó en la agenda de reuniones bilaterales de ambos países en el contexto de la reciente Cumbre del Mercosur realizada en Paraguay, en la que participaron ambos mandatarios.