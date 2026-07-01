Díaz cuestionó silencio de Lacalle Pou y anunció ampliación de la denuncia contra Cardama

Según explicó, esa acción será presentada "inmediatamente después de la feria judicial mayor". Díaz sostuvo que el planteo será público, porque "no hay confidencialidad en la Justicia uruguaya".

Nueva documentación

El jerarca dijo que el gobierno recibió información desde España que obligará a ampliar la denuncia penal presentada por el Ejecutivo. "Lo nuevo sería que ahora recibimos información desde España que nos va a permitir, nos va a obligar, a hacer una nueva ampliación de la denuncia penal", afirmó.

Díaz aseguró que esa documentación "acredita" y "recontra acredita" la falsificación de la documentación presentada por Cardama en la garantía de fiel cumplimiento. "Nosotros tenemos una pericia respecto de determinada documentación. Y ahora tenemos no solamente el documento falsificado, sino el documento original", sostuvo.

Consultado sobre si el empresario pudo haber tenido cómplices locales, Díaz evitó afirmarlo y respondió que eso deberá determinarlo la Justicia. "Puedo tener mis convicciones, pero lo determinará la Justicia", señaló.

Díaz también cuestionó la falta de avances en la denuncia penal presentada por el gobierno. "La denuncia está parada. No se hizo nada, hasta donde tenemos conocimiento", dijo.

"Silencio atronador"

Consultado sobre la ausencia de declaraciones públicas del expresidente Luis Lacalle Pou acerca del caso Cardama, Díaz dijo que le hubiera gustado conocer su versión, ya que fue quien firmó la resolución que autorizó el contrato cuestionado.

"A mí me gustaría saber su opinión, por ejemplo, sobre este contrato, que él en realidad firmó la resolución que autorizó la firma del contrato", afirmó.

El prosecretario sostuvo que, hasta el momento, el exmandatario mantiene "un prudente y prolongado silencio", que calificó como "un silencio atronador".

Aunque evitó atribuirle intenciones, insistió en que sería importante que se pronunciara sobre el tema. "Me gustaría saber su opinión. Que dé su versión de los hechos. Hasta ahora no la conocemos", señaló.

En ese contexto, volvió a marcar reparos sobre los cambios de fiscales en causas de alta sensibilidad política. "No es bueno cambiar de caballo en la mitad del río", afirmó. Y agregó que eso no es conveniente "por las señales que da", aunque admitió que en algunos casos puede haber razones que lo justifiquen.