Colorados definen este lunes posición sobre el Presupuesto y Manini se mostró abierto a votarlo

La primera reacción había sido el lunes 1° luego de conocerse el proyecto, que había ingresado el domingo 31 de agosto a la Asamblea General. Tras la reunión del Comité Ejecutivo del Partido Colorado, las críticas apuntaron a las declaraciones públicas del viceministro de Economía, que en un comité de base del Frente Amplio dijo que no se podía cumplir con lo dispuesto en las Bases Programáticas aprobadas por el Congreso Nacional de la izquierda, y que de hacerlo eso implicaría aumentar el déficit fiscal en cinco puntos del PIB.

Aunque de mañana se reúne como todos los lunes el CEN colorado, dirigentes de las corrientes internas coloradas acordaron que la posición se adoptará en una reunión de toda la bancada del partido.

Manini dispuesto a apoyarlo

Con 48 votos en la Cámara de Representantes el Frente Amplio tiene que salir a negociar dos votos para lograr aprobar el Presupuesto, por lo que las dos bancas de Cabildo Abierto pasan a ser claves para el gobierno.

El diputado cabildante Álvaro Perrone ya votó con el Frente en tres grandes discusiones en Diputados dándole la mayoría a la bancada de gobierno.

Ahora con el Presupuesto en plena discusión, blancos y colorados se oponen a votar una ley que incluya aumento de impuestos. Dicen que en campaña prometieron no aumentar impuestos y ahora están incumpliendo su palabra.

Pero el líder de Cabildo, Guido Manini Ríos, ya se mostró dispuesto a discutir, negociar y eventualmente darle nuevamente la mayoría al partido de gobierno.

"El Presupuesto es de un gobierno que fue elegido por la mayoría de los uruguayos para que gobierne, y no podemos dejar a ese gobierno sin la herramienta fundamental para gobernar", declaró Manini desde la Rural del Prado.

El líder cabildante dijo respecto a los impuestos a las compras en el exterior y el mínimo global que "podrían apoyarlos". "Da la impresión de que es justo lo que se está proponiendo", señaló.