Cancillería ordenó investigación por trámite de militar prófugo en consulado de Miami

La cónsul de Distrito, Mariana Baubeta Álvarez, certificó el 11 de febrero que Amorín Maciel presentó “documentación probatoria de su existencia” para “acreditar su vida en esta oficina consular para el cobro de su jubilación/pensión ante la Caja Militar”, según se señala en la fe de vida. Según la información provista en la página web de la embajada de Uruguay en Estados Unidos, para certificar la existencia sin concurrir a una sede consular se debe remitir un formulario “firmado ante notario público con copia de su documento uruguayo vigente”.

Captura nacional y internacional

Desde 2023 sobre Amorín Maciel pesa una orden de captura nacional e internacional, luego de que no se presentara a la audiencia en la que fueron procesados con prisión otros cinco militares involucrados en la misma causa. La Fiscalía Especializada en Delitos de Lesa Humanidad había pedido el procesamiento de Amorín Maciel, junto con otros militares, en mayo de 2019, tras una causa judicial iniciada por una denuncia colectiva de ex presos políticos en 2010.

Ignacio Errandonea, integrante de Madres y Familiares, señaló que, al estar Amorín Maciel requerido por la Interpol, “la orden es que los funcionarios [del consulado] deben llamar inmediatamente a Interpol”, pero “eso no se hizo”. Sostuvo que se trata de una “falta grave”, y agregó: “No sé si no es falta criminal también, si no corresponde que actúe la Justicia”.

Según el pedido de procesamiento del fiscal especializado en delitos de lesa humanidad, Ricardo Perciballe, el aviador retirado “revistió como juez sumariante en distintas ocasiones y fue reconocido por alguna de las víctimas como partícipe en los tormentos”, por lo cual “deberá responder por un delito continuado de abuso de autoridad contra los detenidos, en concurrencia fuera de la reiteración con un delito continuado de privación de libertad”.