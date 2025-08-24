Hacete socio para acceder a este contenido

Política Petinatti | Madres y Familiares | Gaza

Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa

Petinatti polémico: usó un afiche igual al de Madres y Familiares para reclamar por los desaparecidos en Gaza

El comunicador Orlando Petinatti fue cuestionado en redes sociales por usar un logo idéntico al de Madres y Familiares para pedir por los secuestrados de Gaza.

Orlando Petinatti con un logo semejante al&nbsp; de Madres y Familiares.

Por Redacción Caras y Caretas

Orlando Petinatti siempre encuentra la manera de hacerse notar y también de generar polémicas. Este fin de semana el conductor encendió la mecha con un posteo en su perfil de X donde publicó un afiche negro con el mismo concepto del que usa la Asociación de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos pero para reclamar por los israelíes desaparecidos en Gaza.

El afiche tiene como frase primcipal “¿Dónde están?” y luego dice: “Desde el 7/10/23 hay secuestrados que siguen desaparecidos en Gaza. Pidamos por ellos y el fin de la guerra”.

La semejanza con el logo que recuerda a los desaparecidos en la última dictadura uruguaya es total ya que utiliza una flor a la que le falta un pétalo, sólo que no se trata de una margarita.

Madres y Familiares

El posteo provocó una lluvia de respuestas de gente que cuestiona el mensaje con múltiples interpretaciones. Estas son algunas de ellas:

-"...Es una falta de respeto grande a la causa desaparecidos de Uruguay..."

-"...se burla de ojos desaparecidos en Uruguay, del genocidio en Gaza y hasta de los propios israelitas inocentes víctimas...".

-"Y DONDE ESTAN LOS MILES DE PALESTINOS SECUESTRADOS EN CARCELES DE israel POR EL REGIMEN DE israel HACE AÑOS?

-"Solo le importan los muertos suyos. Los niños, mujeres, viejos, medicos, periodistas, que mueren por balas, hambre o sed, si no son de su raza le chupan un huevo".

-"Te quiero ver publicando algo similar en la marcha del silencio".

-"No te veo muy indignado con los desaparecidos de tu propio país durante la dictadura".

