Orlando Petinatti siempre encuentra la manera de hacerse notar y también de generar polémicas. Este fin de semana el conductor encendió la mecha con un posteo en su perfil de X donde publicó un afiche negro con el mismo concepto del que usa la Asociación de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos pero para reclamar por los israelíes desaparecidos en Gaza.
Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa
Petinatti polémico: usó un afiche igual al de Madres y Familiares para reclamar por los desaparecidos en Gaza
El comunicador Orlando Petinatti fue cuestionado en redes sociales por usar un logo idéntico al de Madres y Familiares para pedir por los secuestrados de Gaza.