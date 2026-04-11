Plan Juntos del MVOT superó los 4.000 tratamientos odontológicos en 2025 para familias

En ese contexto, este viernes 10 de abril, 25 niños y adultos provenientes de Fray Bentos —integrantes de 71 familias que están siendo realojadas en el marco del Plan— viajaron para atenderse en la Facultad de Odontología. Allí participaron de una consulta en la que se les controló la salud bucal, se les realizaron tratamientos en caso de requerir, y se brindó asesoramiento a las familias.

“Les brindamos tratamientos preventivos, educación para la salud, extracciones, arreglos simples, hasta trabajos que requieran etapas de laboratorio, como las prótesis dentales. Les devuelve la autoestima, les mejora la estética, la función, la masticación, y también les ayuda a la inserción social y laboral”, indicó la doctora Martina Bordoni, coordinadora de la Unidad de Salud Bucal del Plan Juntos.

Según datos brindados por el MVOT, en el último año la Unidad de Salud Bucal del Plan Juntos realizó un total de 4.190 tratamientos y atendió a 2.283 personas en todo el país. De ellas, 1.109 corresponden a la región metropolitana y 1.174 al interior. Además, se les entregó a las familias participantes 515 kits odontológicos, que incluyen cepillo, pasta dental y material educativo.

El equipo de atención está integrado por especialistas que brindan atención y promueven hábitos de cuidado bucal desde edades tempranas.

“En el Plan Juntos, no es solo la vivienda, sino que se busca la accesibilidad en derechos de salud, educación, cultura, participación ciudadana. La dinámica de la jornada consiste en que las familias puedan tener una consulta odontológica en la mañana y luego, en la tarde, realizamos una salida cultural por la ciudad de Montevideo”, explicó Angélica Parente, Técnica Social de Fray Bentos del Plan Juntos.

Algunos beneficiarios acceden a tratamientos y vienen a Montevideo en más de una ocasión para realizar el seguimiento correspondiente.

Otras acciones del Plan Juntos

Además de la atención odontológica, la propuesta del Plan Juntos de Dinisu incluye otros aspectos que buscan promover la integración social y el fortalecimiento de la comunidad.

En el área de educación, se han desarrollado talleres y capacitaciones para los participantes del plan en gastronomía, peluquería, manicura, panadería, operador PC y carpintería para la construcción de muebles con pallets. También se llevan adelante acciones para la reinserción, la continuidad y la finalización de los ciclos educativos formales, acompañando los procesos de acreditación de saberes.

En el área de la cultura, la recreación y el deporte, los participantes disfrutan de salidas culturales al teatro, parques, museos y lugares emblemáticos en sus ciudades y en Montevideo, bibliotecas infantiles y ludotecas en los salones sociales de los obradores y actividades deportivas.

En lo que refiere a la promoción de la participación, se organizan asambleas para dar a conocer los avances de obra y la planificación de las actividades sociales, elecciones de referentes barriales y encuentros de intercambio entre familias de distintas áreas de intervención para compartir sus vivencias y los proyectos en los cuales trabajan.

En esta línea, se promueve la participación de las familias en obra, adquiriendo de esta manera, conocimientos constructivos, así como desarrollando el sentido de pertenencia de sus propias viviendas.

De manera de fomentar el desarrollo comunitario, se llevan adelante distintas instancias junto a vecinos e instituciones presentes en los barrios como celebraciones por el Día del Niño, actividades en vacaciones de invierno, jornadas de juegos, participación en muestras y actividades de trabajo solidario para el mantenimiento de espacios públicos.

También se trabaja en proyectos de huertas familiares y comunitarias en pro de una alimentación sustentable, variada y saludable.

Es fundamental la articulación interinstitucional, así como con organizaciones de la sociedad civil, para la concreción de la metodología de intervención de Plan Juntos.