Polémica por acto de diversidad sexual que se realizó en Torre Ejecutiva

Presidencia también informó que la actividad fue una iniciativa de la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia, cuya titular es Collete Spinetti, quien hizo un repaso por la situación actual de los colectivos LGBTIQ+. Spinetti consideró que Uruguay "es una isla" en materia de derechos para estos grupos.

Sin embargo, y luego de los cuestionamientos aseguró: “Estamos en un mundo donde las discriminaciones, los discursos de odio se están profundizando cada vez más, y esto nos demuestra cuánto más hay que trabajar para que esto no suceda”, dijo Spinetti.

Críticas de la oposición

La performance de la drag Negrashka Fox generó críticas fundamentalmente de la oposición. El líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos se preguntó si la Presidencia de la República era el ámbito "apropiado" para este tipo de demostraciones. "Lamentable", calificó y se preguntó si había "menores presentes". "¿Realmente debemos bancar esto?".

Por su parte, el senador Da Silva se preguntó si era necesario. "¿Este tipo de cosas fomenta el valor de la diversidad? ¿Alguien puede imaginar la generación de empatía hacia minorías haciendo esto?", escribió en X.

En declaraciones a la prensa el legislador blanco dijo: “Es la peor forma de estigmatizar a lo que se quiere poner arriba de la mesa. Yo no puedo entender cómo alguien desde Presidencia de la República puede haber autorizado el uso de una oficina pública para hacer algo tan, pero tan fuera de gusto como lo que yo vi”, dijo el senador blanco y aseguró que no es representativo del colectivo LGBTQ+.