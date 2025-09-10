Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Política oposición | crisis | Milei

La derrota de Milei

Nueva etapa del stablishment y la oposición: un necesario encuentro en tiempos de crisis

El gobierno de Milei enfrenta los efectos de una dura derrota electoral y un desgaste en su credibilidad al frente de la economía, mientras la oposición crece.

Milei se derrumba y crece la oposición argentina

Milei se derrumba y crece la oposición argentina
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción de Caras y Caretas

Por primera vez en casi dos años del gobierno de Milei, el establishment argentino ha comenzado a sentarse con la oposición para discutir políticas en un contexto de creciente crisis económica. La situación ha obligado a los actores políticos a interactuar más allá de las divisiones tradicionales, impulsados por la urgencia que ha traído consigo el escándalo de corrupción conocido como el “coima-gate” y la presión de los gobernadores y dirigentes del Partido Justicialista (PJ). Esta nueva dinámica revela un cambio significativo en el paisaje político argentino, donde el diálogo se convierte en una necesidad más que en una elección.

El diagnóstico actual del entorno político señala que, pase lo que pase en las futuras elecciones, la interna en el espacio libertario y la falta de control sobre las variables económicas han llevado a Javier Milei a transitar del rol de un mandatario provocador a uno que parece perder el rumbo. Fernando Caputo, uno de los referentes económicos, ha expresado su “cansancio” y ha sido contundente al afirmar que “la estabilización está cumplida y ahora tiene que hacerse cargo la política”.

La política argentina es cíclica y tiende a repetir patrones a un ritmo cada vez más acelerado. Recordemos dice Página 12 que a fines del segundo año de Mauricio Macri en el gobierno, incluso tras el triunfo en las legislativas de 2017, los empresarios comenzaron a gestar contactos con sectores opositores. La inquietud de aquellos tiempos era palpable, especialmente entre quienes vieron cómo los proyectos se acercaban a un cuello de botella por la incapacidad de la economía para progresar sin tropiezos significativos.

El estado de situación del gobierno de Milei

Hoy, a un año y ocho meses de asumir el poder, Javier Milei enfrenta un escenario similar. Las conversaciones entre el poder real y diversos sectores de la oposición se producen tras un periodo prolongado de observación y paciencia por parte de los empresarios. Este tiempo de espera ha evidenciado que el programa de ajuste propuesto por el gobierno no ha llevado a un crecimiento virtuoso sino que, por el contrario, se ha estancado. Este proceso no está necesariamente ligado a resultados electorales; más bien se interpreta como un signo del desgaste generalizado que enfrenta la gestión actual.

A diferencia de Macri, que tenía un respaldo considerable, Milei se encuentra en una situación más complicada. El escándalo de corrupción que lo salpica ha debilitado su posición. Aquellos que antaño comparaban al Macri de 2017 con el Milei actual, ahora reconocen que el libertario está mucho más debilitado que el ex presidente, con menos apoyo político y múltiples focos de conflicto en varios frentes.

Además, Milei ahora enfrenta un desafío adicional que se comentó recientemente en reuniones con banqueros e industriales: sin importar el resultado de las próximas votaciones, el desgaste visible en su gestión política y económica presagia un futuro muy corto y complicado. Este escenario convulsionado incluye discusiones internas sobre la necesidad de realizar cambios fundamentales en la gestión del Ministerio de Hacienda.

En conclusión, el restablecimiento del diálogo entre el establishment y la oposición representa un momento crítico en la política argentina. La necesidad de cooperación entre distintos sectores políticos se hace evidente frente a una crisis que, de no ser abordada, puede profundizar aún más la situación de inestabilidad económica y social. Con un Milei que enfrenta crecientes desafíos y un futuro incierto, el panorama político se presenta como un campo de tensiones que requiere de un análisis cuidadoso y acciones decisivas para evitar caer en un colapso mayor.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar