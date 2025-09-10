Nueva etapa del stablishment y la oposición: un necesario encuentro en tiempos de crisis

El estado de situación del gobierno de Milei

Hoy, a un año y ocho meses de asumir el poder, Javier Milei enfrenta un escenario similar. Las conversaciones entre el poder real y diversos sectores de la oposición se producen tras un periodo prolongado de observación y paciencia por parte de los empresarios. Este tiempo de espera ha evidenciado que el programa de ajuste propuesto por el gobierno no ha llevado a un crecimiento virtuoso sino que, por el contrario, se ha estancado. Este proceso no está necesariamente ligado a resultados electorales; más bien se interpreta como un signo del desgaste generalizado que enfrenta la gestión actual.

A diferencia de Macri, que tenía un respaldo considerable, Milei se encuentra en una situación más complicada. El escándalo de corrupción que lo salpica ha debilitado su posición. Aquellos que antaño comparaban al Macri de 2017 con el Milei actual, ahora reconocen que el libertario está mucho más debilitado que el ex presidente, con menos apoyo político y múltiples focos de conflicto en varios frentes.

Además, Milei ahora enfrenta un desafío adicional que se comentó recientemente en reuniones con banqueros e industriales: sin importar el resultado de las próximas votaciones, el desgaste visible en su gestión política y económica presagia un futuro muy corto y complicado. Este escenario convulsionado incluye discusiones internas sobre la necesidad de realizar cambios fundamentales en la gestión del Ministerio de Hacienda.

En conclusión, el restablecimiento del diálogo entre el establishment y la oposición representa un momento crítico en la política argentina. La necesidad de cooperación entre distintos sectores políticos se hace evidente frente a una crisis que, de no ser abordada, puede profundizar aún más la situación de inestabilidad económica y social. Con un Milei que enfrenta crecientes desafíos y un futuro incierto, el panorama político se presenta como un campo de tensiones que requiere de un análisis cuidadoso y acciones decisivas para evitar caer en un colapso mayor.